Съемное жилье ⟩ В Таллинне и в Тарту появились доходные дома нового поколения

«С запуском арендного бренда мы открыли новое направление бизнеса, которое считаем очень важным. С самого начала портфель Scandium включал в себя квартиры для сдачи внаем в построенных нами домах. В будущем мы планируем развивать все более комплексные доходные дома, которыми будем управлять сами. Их главной особенностью будет стиль жизни «коливинг», то есть, помимо современных меблированных жилых помещений, в домах будут общественные зоны, где жители смогут проводить время вместе», - говорит исполнительный директор Scandium Kinnisvara Майдо Люйсте.

Съемная меблированная квартира в доме Newton. ФОТО: Scandium Kinnisvara

В сентябре на Кадака-теэ в Таллинне было завершено строительство первого доходного дома Nestin Rent в стиле «коливинг» под названием Newton Stuudiod. В доме есть 90 современных меблированных студий, бесплатный тренажерный зал для жителей, комната для пинг-понга, прачечная, терраса, открытая площадка для барбекю и общественный сад.

Тренажерный зал в доме Newton. ФОТО: Scandium Kinnisvara

«Первый дом Nestin, Newton Stuudiod, был очень хорошо принят жителями. Популярность жизни на небольшой площади растет уже на протяжении многих лет, особенно среди молодежи. Также растет потребность в общении. Коливинг объединяет в себе эти две черты. Благодаря совместной деятельности в доме создается чувство общности, которое само по себе является ценностью. В Newton мы достигли этой цели. Жители собираются вместе каждый день, чтобы вместе тренироваться, готовить или играть в пинг-понг. Возникают новые знакомства и дружба, что особенно приветствуется для тех, кто вступает в новую фазу жизни вдали от дома из-за учебы или работы», - говорит руководитель направления коливинга Scandium Kinnisvara Ильдико Сиймон.

Если дом спроектирован с учетом определенного образа мышления, то он привлекает жителей с таким же образом мышления. Молодежь, останавливающаяся в Newton на короткий или на длительный срок, открыта, общительна и умна. Она ведет здоровый образ жизни и ценит наличие спортзала, сортировку мусора и возможность использовать ящики для выращивания растений. Все это предлагает дом Newton Stuudiod.