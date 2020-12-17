Борцы с кремлевским влиянием уличили два госучреждения Эстонии в рекламе на каналах российской пропаганды

Блог призвал положить конец такой рекламе, поскольку такая деятельность, по их мнению, помогает финансировать раскол эстонского общества. Propastop уточняет, что речь идет о веб-сайтах эстонских предприятий и учреждений, чьи баннеры размещены на пресловутых каналах.

В ответ на запрос Rus.Postimees представитель блога сообщил, что существуют сотни веб-сайтов, связанных с пропагандистской деятельностью России, и постоянно одни исчезают, но появляются новые. "Мы считаем таковыми информационные каналы, напрямую поддерживаемые государством или крупными государственными компаниями, которые распространяют пропагандистские сообщения о других странах. Также существуют десятки страниц, форму финансирования которых трудно определить. Cоставить исчерпывающий список сложно", - пишет Propastop в комментарии, где также приводит наиболее важные из них:

sputnik-news.ee, sputniknews.com, vg-news.ru, lenta.ru, www.rt.com, in24.org, oko-planet.su, vz.ru, vesti.ru, regnum.ru, russia.tv, rtr-planeta.com, www.gazeta.ru, tass.ru, tass.com, rg.ru, life.ru, rurik-l.livejournal.com, oppps.ru, cont.ws, ridus.ru, 1tv.ru, 1tv.lv, rtr-planeta.com, ren.tv, ntv.ru, tvzvezda.ru, tvc.ru, rbc.ru, iarex.ru, iz.ru, eadaily.com, globalwarnews.ru, baltnews.ee, baltnews.lv, baltnews.lt.

В списке же тех, кто размещает рекламу на вышеупомянутых сайтах, есть как минимум два государственных учреждения Эстонии: Институт развития здоровья и Академия МВД. Кроме того, в нем насчитывается множество частных фирм.

"При планировании кампаний Академия МВД пользуется услугами медиа-агентств. Насколько нам известно, мы не планировали никаких кампаний на таких каналах. Ни в одном медиаплане Академии МВД таких каналов не было. На данный момент в академии нет текущих кампаний, и мы не планируем использовать эти каналы в наших будущих кампаниях", - сообщила Rus.Postimees пресс-секретарь Академии МВД Йоханна Тау.

По ее словам, академия связалась со своим поставщиком услуг, который предположил, что реклама Академии могла попасть на такие веб-сайты через контекстно-медийную сеть Google.

"Мы можем лишь извлечь уроки из этого и просить медиа-агентства включать эти страницы в список исключений, т.е. исключить показ рекламы на таких страницах", - сказала Тау, добавив, что к настоящему времени это уже сделано.

По ее словам, цель Академии МВД состоит в том, чтобы не поддерживать пропагандистские каналы своей рекламой.