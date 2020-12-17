Propastop: рекламу на российских пропагандистских каналах публикует даже Академия МВД

Блог призвал положить конец такой рекламе, поскольку такая деятельность, по их мнению, помогает финансировать раскол эстонского общества.

Propastop уточняет, что речь идет о веб-сайтах эстонских предприятий и учреждений, чьи баннеры размещены на пресловутых каналах. Propastop не приводит при этом списка каналов, однако по приведенным в статье скриншотам видно, что баннеры эстонских фирм были размещены, например, на англоязычной версии портала "Cпутник", а также на сайте EurAsia Daily.

В списке есть как минимум два государственных учреждения Эстонии: Институт развития здоровья и Академия МВД. Кроме того, в нем насчитывается множество частных фирм.

"При планировании кампаний Академия МВД пользуется услугами медиа-агентств. Насколько нам известно, мы не планировали никаких кампаний на таких каналах. Ни в одном медиаплане Академии МВД таких каналов не было. На данный момент в академии нет текущих кампаний, и мы не планируем использовать эти каналы в наших будущих кампаниях", - сообщила Rus.Postimees пресс-секретарь Академии МВД Йоханна Тау.

По ее словам, академия связалась со своим поставщиком услуг, который предположил, что реклама Академии могла попасть на такие веб-сайты через контекстно-медийную сеть Google.

"Мы можем лишь извлечь уроки из этого и просить медиа-агентства включать эти страницы в список исключений, т.е. исключить показ рекламы на таких страницах", - сказала Тау, добавив, что к настоящему времени это уже сделано.

По ее словам, цель Академии МВД обороны состоит в том, чтобы не поддерживать пропагандистские каналы своей рекламой.