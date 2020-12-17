В Испании провели крупнейшую операцию против "русской мафии" за 10 лет

Обезвреженная сеть "планировала взять под контроль ключевые сектора экономики Испании и проникнуть в государственные учреждения, опираясь на помощь юристов, государственных служащих, политиков, бизнесменов и компьютерных хакеров", сообщает полиция. Группировка, на следы которой полиция вышла еще в 2013 году, контролировала дискотеки, рестораны и объекты недвижимости на испанском побережье. Кроме этого, члены банды тратили большие суммы на взятки для проникновения в испанские структуры.