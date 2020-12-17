Чт, 17.12.2020
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Трийн Терамяэ
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  • Опубликован рейтинг самых популярных работодателей Эстонии за 2020 год
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Опубликован рейтинг самых популярных работодателей Эстонии за 2020 год

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ФОТО: Mihkel Maripuu

Какие предприятия представляли наибольший интерес для соискателей работы в этом году? Портал поиска работы CVKeskus.ee назвал самых популярных работодателей в различных сферах.

В 2020 году объявления о работе были просмотрены более 34 миллионов раз, работодатели получили свыше 1,5 миллиона заявок на участие в конкурсах. По сравнению с 2019 годом, среднее количество просмотров предложений о работе выросло на 52 %, а число кандидатов удвоилось (+103 %).

Самые популярные в своей сфере работодатели в 2020 году:

Предприятие

Сфера

Aasta Auto AS

Продажа и обслуживание автомобилей

PricewaterhouseCoopers AS

Услуги B2B

Harmet Constructions OÜ

Строительство

Eesti Energia

Энергетическое предприятие

Tallinna Saksa Gümnaasium

Образование

Estonia Spa Hotels AS

Гостиничное хозяйство

Starship Technologies OÜ

Инфотехнология

Würth AS

Торговля (Строительные товары)

Circle K Eesti AS

Торговля (Топливо)

Weekend Eesti OÜ

Торговля (Мода)

Lidl Eesti OÜ

Торговля (Пищевые продукты)

Riigi Kinnisvara AS

Недвижимость

Eesti Vabaõhumuuseum

Культура

Jahelogistika OÜ

Логистика

Studioworks OÜ

Развлечения

Bigbank AS

Банковское дело

Horticom OÜ

Сельское хозяйство / Садоводство

Magnetic MRO AS

Ремонт и обслуживание

Eesti Rahvusringhääling

Государственный сектор

Tele2 Eesti AS

Телекоммуникация

SYNLAB Eesti OÜ

Здравоохранение

Balbiino AS

Пищевая промышленность

Tallinna Lennujaam AS

Транспорт (в т. ч. перевозка и обслуживание пассажиров)

Securitas Eesti AS

Охранные услуги

Palmako AS

Промышленность и производство

«Интерес к вакансиям вырос в этом году во всех сферах и должностных группах, однако наиболее привлекательными были те должности сфер торговли и обслуживания, на которые могли предложить свою кандидатуру люди, не имеющие предшествующего опыта в данной сфере», – пояснил менеджер по маркетингу CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт.

«Число кандидатов в работники сферы обслуживания и торговли за год почти утроилось (+171 %), на высококвалифицированную и малоквалифицированную работу – почти удвоилось (+91 %), а на должности специалистов среднего звена и офисных работников – увеличилось за год на 84 %», – добавил Хенри Аувяэрт.

Самый посещаемый в Эстонии портал поиска работы CVKeskus.ee выяснял наиболее популярных работодателей, исходя из того, какой интерес среди соискателей работы они смогли вызвать своими предложениями о работе по сравнению с предложениями конкурирующих работодателей в этом же секторе. Поскольку работодатели опубликовали разное количество предложений о работе, то за основу был взят средний показатель предприятий.

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