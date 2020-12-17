Смотрите, кто вошел в рейтинг самых популярных работодателей Эстонии за 2020 год

В 2020 году объявления о работе были просмотрены более 34 миллионов раз, работодатели получили свыше 1,5 миллиона заявок на участие в конкурсах. По сравнению с 2019 годом, среднее количество просмотров предложений о работе выросло на 52 %, а число кандидатов удвоилось (+103 %).

Самые популярные в своей сфере работодатели в 2020 году:

Предприятие Сфера Aasta Auto AS Продажа и обслуживание автомобилей PricewaterhouseCoopers AS Услуги B2B Harmet Constructions OÜ Строительство Eesti Energia Энергетическое предприятие Tallinna Saksa Gümnaasium Образование Estonia Spa Hotels AS Гостиничное хозяйство Starship Technologies OÜ Инфотехнология Würth AS Торговля (Строительные товары) Circle K Eesti AS Торговля (Топливо) Weekend Eesti OÜ Торговля (Мода) Lidl Eesti OÜ Торговля (Пищевые продукты) Riigi Kinnisvara AS Недвижимость Eesti Vabaõhumuuseum Культура Jahelogistika OÜ Логистика Studioworks OÜ Развлечения Bigbank AS Банковское дело Horticom OÜ Сельское хозяйство / Садоводство Magnetic MRO AS Ремонт и обслуживание Eesti Rahvusringhääling Государственный сектор Tele2 Eesti AS Телекоммуникация SYNLAB Eesti OÜ Здравоохранение Balbiino AS Пищевая промышленность Tallinna Lennujaam AS Транспорт (в т. ч. перевозка и обслуживание пассажиров) Securitas Eesti AS Охранные услуги Palmako AS Промышленность и производство

«Интерес к вакансиям вырос в этом году во всех сферах и должностных группах, однако наиболее привлекательными были те должности сфер торговли и обслуживания, на которые могли предложить свою кандидатуру люди, не имеющие предшествующего опыта в данной сфере», – пояснил менеджер по маркетингу CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт.

«Число кандидатов в работники сферы обслуживания и торговли за год почти утроилось (+171 %), на высококвалифицированную и малоквалифицированную работу – почти удвоилось (+91 %), а на должности специалистов среднего звена и офисных работников – увеличилось за год на 84 %», – добавил Хенри Аувяэрт.

Самый посещаемый в Эстонии портал поиска работы CVKeskus.ee выяснял наиболее популярных работодателей, исходя из того, какой интерес среди соискателей работы они смогли вызвать своими предложениями о работе по сравнению с предложениями конкурирующих работодателей в этом же секторе. Поскольку работодатели опубликовали разное количество предложений о работе, то за основу был взят средний показатель предприятий.