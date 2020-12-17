Смотрите, кто вошел в рейтинг самых популярных работодателей Эстонии за 2020 год

Какие предприятия представляли наибольший интерес для соискателей работы в этом году? Портал поиска работы CVKeskus.ee назвал самых популярных работодателей в различных сферах.
В 2020 году объявления о работе были просмотрены более 34 миллионов раз, работодатели получили свыше 1,5 миллиона заявок на участие в конкурсах. По сравнению с 2019 годом, среднее количество просмотров предложений о работе выросло на 52 %, а число кандидатов удвоилось (+103 %).
Самые популярные в своей сфере работодатели в 2020 году:
Предприятие
Сфера
Aasta Auto AS
Продажа и обслуживание автомобилей
PricewaterhouseCoopers AS
Услуги B2B
Harmet Constructions OÜ
Строительство
Eesti Energia
Энергетическое предприятие
Tallinna Saksa Gümnaasium
Образование
Estonia Spa Hotels AS
Гостиничное хозяйство
Starship Technologies OÜ
Инфотехнология
Würth AS
Торговля (Строительные товары)
Circle K Eesti AS
Торговля (Топливо)
Weekend Eesti OÜ
Торговля (Мода)
Lidl Eesti OÜ
Торговля (Пищевые продукты)
Riigi Kinnisvara AS
Недвижимость
Eesti Vabaõhumuuseum
Культура
Jahelogistika OÜ
Логистика
Studioworks OÜ
Развлечения
Bigbank AS
Банковское дело
Horticom OÜ
Сельское хозяйство / Садоводство
Magnetic MRO AS
Ремонт и обслуживание
Eesti Rahvusringhääling
Государственный сектор
Tele2 Eesti AS
Телекоммуникация
SYNLAB Eesti OÜ
Здравоохранение
Balbiino AS
Пищевая промышленность
Tallinna Lennujaam AS
Транспорт (в т. ч. перевозка и обслуживание пассажиров)
Securitas Eesti AS
Охранные услуги
Palmako AS
Промышленность и производство
«Интерес к вакансиям вырос в этом году во всех сферах и должностных группах, однако наиболее привлекательными были те должности сфер торговли и обслуживания, на которые могли предложить свою кандидатуру люди, не имеющие предшествующего опыта в данной сфере», – пояснил менеджер по маркетингу CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт.
«Число кандидатов в работники сферы обслуживания и торговли за год почти утроилось (+171 %), на высококвалифицированную и малоквалифицированную работу – почти удвоилось (+91 %), а на должности специалистов среднего звена и офисных работников – увеличилось за год на 84 %», – добавил Хенри Аувяэрт.
Самый посещаемый в Эстонии портал поиска работы CVKeskus.ee выяснял наиболее популярных работодателей, исходя из того, какой интерес среди соискателей работы они смогли вызвать своими предложениями о работе по сравнению с предложениями конкурирующих работодателей в этом же секторе. Поскольку работодатели опубликовали разное количество предложений о работе, то за основу был взят средний показатель предприятий.
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