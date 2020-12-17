Смогут ли вакцинироваться от Covid-19 люди, уже переболевшие коронавирусом?

В Эстонии вакцину от коронавируса получат также люди, которые уже переболели Covid-19, пишет портал Tervis.
«Перенесенное заболевание не дает иммунитета на всю жизнь. По нынешним данным, он может продлится до шести месяцев», - объясняет предпосылки решения советник по СМИ Департамента здоровья Эйке Кингсепп.
Согласно плану вакцинации Министерства социальных дел, вакцинация в первую очередь проводится группам риска b людям, которые обеспечивают непрерывность оказания медицинских и социальных услуг. В их число входят медицинские работники и люди, работающие в медицинских учреждениях, персонал и жители домов по уходу, все люди старше 70 лет и люди с определенными диагнозами, при которых человек считается приндлежащим к группе риска.
В зависимости от количества вакцины, поступающей в Эстонию, вакцинацию групп риска планируется начать в январе 2021 года, а во втором квартале 2021 года предполагается достичь того, чтобы все желающие имели возможность пройти вакцинацию против Covid-19.
Вакцинация детей начнется, когда будет доступна вакцина, подходящая для детей.
Ожидается, что первой в декабре этого года в ЕС станет доступна вакцина против Covid-19 компаний Pfizer и BioNTech, а в середине января также станет доступна вакцина Moderna.