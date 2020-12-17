Не надо класть шампанское и пиротехнику в посылочные автоматы

Директор DPD Eesti по продажам и маркетингу Янек Кивимурд пояснил, что ежегодно многие люди, желающие сделать родным подарок, отправляют через посылочные автоматы пиротехнику, однако это делать нельзя, поскольку это считается взрывоопасным веществом, транспортировка которого исключена.

Стеклянные бутылки тоже не стоит класть в посылочный автомат. Подарочный пакет тем более не подходит для упаковки таких хрупких предметов. Такие вещи должны быть упакованы в мягкие материалы, а на упаковку должна быть добавлена ​​дополнительная наклейка, означающая, что речь идет о бьющимся предмете.

В список опасных товаров, которые нельзя пересылать, входят: взрывчатые вещества, пиротехника, химикаты, кислоты, едкие и раздражающие вещества, оружие, огнестрельное оружие, опасные отходы, медицинские отходы, иглы и шприцы.