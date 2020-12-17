Дефляция в Эстонии была одной из самых глубоких в еврозоне

В ноябре 2020 года потребительские цены в еврозоне снизились на 0,3% относительно того же месяца 2019 года, свидетельствуют окончательные данные Евростата.

В октябре дефляция в еврозоне также составляла 0,3% в годовом выражении. Относительно предыдущего месяца потребительские цены снизились на 0,3%. Предварительно сообщалось, что они выросли на 0,2%.

Потребительские цены без учета таких волатильных факторов, как стоимость энергоносителей, продуктов питания и алкоголя (индекс CPI Core, который отслеживает Европейский центральный банк), в прошлом месяце выросли на 0,2% в годовом выражении после такого же повышения месяцем ранее.

Рост цен на продукты питания, алкоголь и табачную продукцию замедлился до 1,9% с 2% в октябре. Цены на энергоносители упали на 8,3% после снижения на 8,2% месяцем ранее. Услуги стали дороже на 0,6%.

В 27 странах ЕС рост цен в годовом выражении составил 0,2% после повышения на 0,3% месяцем ранее. Относительно предыдущего месяца цены в ЕС цены снизились на 0,3%.

Самая сильная дефляция в годовом выражении в ноябре наблюдалась в Греции (-2,1%), Эстонии (-1,2%) и Словении и на Кипре (-1,1%). Самый высокий рост потребительских цен зафиксирован в Польше (3,7%), Венгрии и Чехии (2,8%).

В Германии дефляция ускорилась до 0,7% с 0,5% в октябре, в Италии - замедлилась до 0,3% с 0,6% месяцем ранее. Во Франции цены в годовом выражении выросли на 0,2% после 0,1% в октябре.