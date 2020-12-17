Видео ⟩ "Сказки о тяжелом коврике" не впечатлили суд: создавший опасную ситуацию водитель лишен прав

Внимание участников движения в Кейла обратил на себя водитель, который, вероятно решил, что правила дорожного движения на него не распространяются, пишет центр.

Очевидец, однако, не поленился обратиться в полицию.

Водитель не согласился с наложенным полицией наказанием и обжаловал его в суде, приводя разные объяснения случившегося - начиная с того, что в автомобиле произошла техническая неисправность и отказали тормоза, и заканчивая тем, что виновником ситуации якобы стал тяжелый коврик, который соскользнул на педаль акселератора и нажал на педаль. Все, что видно на видео, было попыткой спасти ситуацию, утверждал водитель.

Однако, пишет центр надзора за дорожным движением, в эти «сказки» никто не поверил, и на сегодня вступило в силу решение суда, согласно которому решение полиции остается без изменений, а водитель лишен права управления автотранспортом сроком на 6 месяцев.

Это время он теперь может использовать для того, чтобы освежить в памяти правила дорожного движения, потому что для восстановления права на вождение ему необходимо будет также сдать экзамен по теории в Департаменте шоссейных дорог.