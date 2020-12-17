Чт, 17.12.2020
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Таави Тийльманн
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  • "Сказки о тяжелом коврике" не впечатлили суд: создавший опасную ситуацию водитель лишен прав
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Видео ⟩ "Сказки о тяжелом коврике" не впечатлили суд: создавший опасную ситуацию водитель лишен прав

Скриншот с видеорегистратора

ФОТО: Liiklusjärelevalvekeskus

Центр надзора за дорожным движением опубликовал на своей странице в Фейсбуке видео опасной ситуации, возникшей на одной из дорог Эстонии весной этого года. 

Внимание участников движения в Кейла обратил на себя водитель, который, вероятно решил, что правила дорожного движения на него не распространяются, пишет центр.

Очевидец, однако, не поленился обратиться в полицию.

Водитель не согласился с наложенным полицией наказанием и обжаловал его в суде, приводя разные объяснения случившегося - начиная с того, что в автомобиле произошла техническая неисправность и отказали тормоза, и заканчивая тем, что виновником ситуации якобы стал тяжелый коврик, который соскользнул на педаль акселератора и нажал на педаль. Все, что видно на видео, было попыткой спасти ситуацию, утверждал водитель.

Однако, пишет центр надзора за дорожным движением, в эти «сказки» никто не поверил, и на сегодня вступило в силу решение суда, согласно которому решение полиции остается без изменений, а водитель лишен права управления автотранспортом сроком на 6 месяцев. 

Это время он теперь может использовать для того, чтобы освежить в памяти правила дорожного движения, потому что для восстановления права на вождение ему необходимо будет также сдать экзамен по теории в Департаменте шоссейных дорог.

Центр надзора за дорожным движением благодарит водителей, которые сообщают о своих наблюдениях в полиции.

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