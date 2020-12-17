ФОТО: BBC News

ВОЗ собрала группу международных экспертов для расследования причин и истоков происхождения вируса, давшего толчок пандемии, президент Франции заразился коронавирусом, ситуация в стране продолжает ухудшаться. Эти и другие новости о пандемии Covid-19 - в нашем ежедневном обзоре.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом за прошедший год заразились 74,2 млн человек, умерли - более 1,6 млн.

Лидерами по числу заболевших и умерших являются США, Бразилия и Индия. Россия на четвертом месте по числу инфицированных.

Франция: Макрон болен, на улицах комендантский час

У 42-летнего президента Франции Эммануэля Макрона выявлен коронавирус. Он прошел тест после того, как у него появились симптомы. В заявлении Елисейского дворца говорится, что глава государства изолируется на 7 дней, но продолжит работу.

Эммануэль Макрон. EPA

Пока неясно, где мог заразиться Макрон, его офис пытается выявить все недавние контакты президента. Возможно, в изоляцию перед Рождеством придется отправиться и другим высокопоставленным лицам Франции.

Эпидемиологическая ситуация в стране остается серьезной. Недавний полный общенациональный локдаун не дал желаемых результатов, говорят ученые. На прошлой неделе власти вели повсеместный комендантский час в ночные часы в попытке предотвратить очередной резкий скачок заболеваемости после рождественских праздников.

Франция занимает пятое место в мире по числу заболевших за весь период пандемии - почти 2,5 млн человек, 59,4 тыс. умерли.

Международные эксперты едут с расследованием в Китай

В первую неделю января ВОЗ намерена отправить в Китай международную комиссию, задача которой - расследовать происхождение вируса, ставшего причиной пандемии Covid-19.

Миссия будет состоять из 12-15 экспертов из разных стран. Свои заключения они будут основывать на собственных наблюдениях, а также на образцах, собранных у животных и людей китайскими специалистами.

Getty Images США недовольны тем, что первые анализы в рамках расследования были доверены китайским специалистам.

Представитель Дании Теа Фишер рассказала в интервью Рейтеру, что командировка продлится шесть недель, включая две недели изоляции по прибытии. По ее словам, если китайские коллеги к их приезду завершат анализ собранных материалов, кимиссия сможет сразу приступить ко второму этапу расследования.

Однако США, ранее обвинившие китайские власти в сокрытии истинных масштабов бедствия в самом начале распространения вируса, раскритиковали ВОЗ за то, что первый этап доверен представителям Китая. Вашингтон давно призывает к проведению максимально прозрачного расследования, но считает, что международный контроль необходим на всех его этапах.

О первых случаях пневмонии неясного происхождения в городе Ухань китайские власти сообщили ВОЗ 31 декабря прошлого года. Сразу был закрыт продовольственный рынок, ставший, как считали на тот момент, эпицентром распространения нового типа вируса.

В мае министры здравоохранения ряда стран призвали ВОЗ разобраться в источниках происхождения вируса и в том, каким образом он так быстро вышел за пределы Китая.

По словам представителей ВОЗ, все прошедшие месяцы организация обговаривала с китайской стороной условия работы комиссии и детали перемещения по стране в условиях жестких ограничений.