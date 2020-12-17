Видео: в Вашингтоне продали таунхаус, в котором жил Джон Кеннеди

В Вашингтоне за 4,2 млн долларов продали выставленный на продажу в феврале этого года таунхаус, в котором некоторое время жил 35-й президент США Джон Кеннеди, убитый в Далласе в ноябре 1963 года. Имя покупателя дома не раскрывается, а итоговая сумма сделки оказалась почти на 0,5 млн долларов ниже изначальной цены продажи, пишет Newsru со ссылкой на Mansion Global.
В этом кирпичном доме, расположенном в районе Джорджтаун, Кеннеди жил со своей сестрой Юнис с 1949 по 1951 год, когда был конгрессменом. Здание площадью около 433 квадратных метров было построено около 1800 года. В 2007 году дом был реконструирован по проекту архитектора Ричарда Фостера.
В четырехэтажном таунхаусе имеется три спальни, две ванные комнаты, кухня с современной бытовой техникой, терраса с мягкой мебелью и небольшая пристройка-гараж. В доме также имеется библиотека с камином, в которую ведет парадная лестница, отделанная деревянными панелями. Именно в этом доме будущий президент США познакомился с Жаклин Бувье, которая впоследствии стала его женой.
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