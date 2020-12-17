Видео: в Вашингтоне продали таунхаус, в котором жил Джон Кеннеди

В Вашингтоне за 4,2 млн долларов продали выставленный на продажу в феврале этого года таунхаус, в котором некоторое время жил 35-й президент США Джон Кеннеди, убитый в Далласе в ноябре 1963 года. Имя покупателя дома не раскрывается, а итоговая сумма сделки оказалась почти на 0,5 млн долларов ниже изначальной цены продажи, пишет Newsru со ссылкой на Mansion Global.