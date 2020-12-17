В Латвии суд запретил пикет антимасочников: планировалось участие и эстонцев

Латвийская организация Sabiedriskie Satversmes Sargi, или Общественные страхи Конституции подала заявку на проведение демонстрации на центральной площади Валки в субботу с 12 до 16 часов. Официальной причиной было «привлечь внимание к разрушительным последствиям COVID-19 для экономики и домашних хозяйств». Однако, по словам веб-редактора северно-латвийской газеты Ziemellatvija Оскарса Морозовса, организаторы протеста были против масок и ограничений.

Комиссия Валкаской волостной думы собралась в среду, чтобы обсудить этот вопрос и решила не допустить этого мероприятия, - заявил специалист по связям с общественностью думы Иво Лейтис. В качестве обоснования они сослались на пункт Закона о собраниях и пикетах, согласно которому местное самоуправление имеет право принять решение о запрете мероприятия, если будет сделан вывод о том, что его организация угрожает общественной безопасности. В данном случае здоровье населения также считается вопросом общественной безопасности.

«Перед встречей организаторы упомянули, что участники мероприятия являются представителями нескольких самоуправлений, в том числе Эстонской Республики. Валка была выбрана местом проведения мероприятия, чтобы максимально облегчить приезд единомышленников из Эстонии. Следует отметить, что организаторы мероприятия сами из Риги, которая является одним из крупнейших эпицентров Covid-19 в Латвии», - пояснил Лейтис.