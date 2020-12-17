Министр Сольман: новая система расчета алиментов должна учитывать реальные возможности родителей

Об этом BNS сообщила пресс-служба министра, отметив, что в своем отзыве на проект изменений в Законе о семье, затрагивающих и систему выплаты алиментов, Рийна Сольман указала на то, что в случае развода родителей уровень жизни ребенка не должен снизиться, и в будущем должен быть таким же, как если бы родители и не расставались.

«При этом нужно избежать банкротства одного или даже обоих родителей», - подчеркивает Рийна Сольман, считая, что поэтому при расчете размера алиментов нельзя брать за основу среднюю зарплату по Эстонии, а следует исходить прежде всего из реальных возможностей родителей.

По словам министра народонаселения, при назначении алиментов следует учитывать как можно больше факторов: доход и имущество обоих родителей, возраст детей и многое другое.

Также система выплаты содержания должна сочетаться с такими государственными системами социальной защиты, как прожиточное пособие, пенсия по случаю потери кормильца и др.

«Следует задуматься и о том, целесообразно ли учитывать семейные пособия при определении размеров алиментов, так как пособия как государственная поддержка все-таки предназначены для частичной компенсации связанных с содержанием ребенка расходов, а не для снижения ответственности родителей», - отмечает Рийна Сольман.

Министр народонаселения не поддерживает уменьшения алиментов на каждого последующего ребенка на 30% по сравнению с назначаемым первенцу содержанием. «В семьях, где растут близнецы или где разница в возрасте детей либо слишком мала, либо слишком велика, сэкономить не удается».

По словам министра, сегодня существует много различных моделей семьи и семейных отношений, к которым требуется и дифференцированный подход. «Вводя новый порядок регулирования, мы должны избежать положения, когда каждое изменение в семейных отношениях – например, рождение ребенка или потеря работы – требует для определения размеров содержания нового судебного решения. Это было бы обременительно и нерационально как для семей, так и для судов», - отметила министр Сольман.

По словам министра народонаселения, авторам законопроекта следует обратить особое внимание на те положения закона, которые помогли бы избежать ситуации, когда получающие большую зарплату родители станут скрывать свои реальные доходы. Рийна Сольман считает тему алиментов крайне важной и деликатной, где нужно выслушать все стороны и найти общие принципы, которые будут учтены при формировании новой системы.