Галерея ⟩ Рийгикогу провел первое в истории дистанционное заседание

Глядя на политиков в масках, Дед Мороз заявил, что в маске дышать значительно легче, чем через его бороду.

Первой подарок от Деда Мороза получила фракция Центристской партии. Он был предназначен, прежде всего, главе Центристской партии и премьер-министру Юри Ратасу. Как сказал Дед Мороз, если опять все будет плохо, премьер-министру понадобится для медитации вспомогательное средство — музыкальная подвеска.

Социал-демократы получили в подарок настольную игру Alias, чтобы отточить способность передавать свои мысли более простым языком. Также партии подарили огромные песочные часы.

Фракции EKRE Дед Мороз вручил шерстяные носки как символ спокойствия и тепла. Партия реформ получила диск с пением птиц, фракция «Отечества» - матрас, под который можно класть освободившиеся в результате пенсионной реформы деньги.

«Держите флаг высоко, ведь в тяжелое время Рийгикогу является одним из немногих увеселительных учреждений, которые открыты», - отметил Дед Мороз.

Сегодняшнее заседание впервые в истории предполагало дистанционный формат. Это означает, что те парламентарии, которые хотели и могли, собрались в большом зале Рийгикогу, а все остальные использовали возможность участвовать дистанционно.