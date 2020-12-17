Картина дня: смерть нарвского врача, коронавирус в Пюхтицком монастыре и вакцинация не за горами

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 17 декабря.
Умер от коронавируса руководитель отделения интенсивной терапии Нарвской больницы
Эстонское общество анестезиологов и медицинское сообщество понесли большую потерю. В возрасте 75 лет ушел из жизни врач Александр Чернёнок, заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии Нарвской больницы, проигравший в борьбе с коронавирусом. Читать далее...
В Пюхтицком монастыре практически все заражены коронавирусом
Новым лидером по кумулятивной заболеваемости в регионе стала волость Алутагузе. Причина заключается в очаге заражения в Пюхтицком монастыре, где коронавирус был обнаружен у подавляющего большинства его обитателей. Читать далее...
Правительство готово начать вакцинацию уже 27 декабря, если разрешат
Сегодня по итогам заседания кабинета министров прошла пресс-конференция, в которой приняли участие премьер-министр Юри Ратас, министр внутренних дел Алар Ланеман, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу и министр социальных дел Танель Кийк. Последний отметил, что вакцина может прибыть в Эстонию уже в этом году, а начать вакцинацию могут 27 декабря - пока с работников больниц. Читать далее...
Коронавирус выявили у 733 жителей Эстонии, четверо скончались
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 6116 тестов, среди них было выявлено 733 первичных положительных тестов. За сутки скончалось четверо человек: 67-летний мужчина, 75-летний мужчина, 80-летняя женщина и 94-летняя женщина. Читать далее...
Медсестра - о Covid-пациенте: «Только что он говорил, а через секунду лежит под аппаратом ИВЛ»
Утро среды. По коридорам Ида-Таллиннской центральной больницы снует персонал. Все куда-то спешат, просто так никто не ходит. Коронавирус создал ситуацию, когда больница битком набита пациентаами, и у персонала каждая минута на счету. Нас приветствует заведующая сестринской службой Кристин Лихтфельдт. Сегодня утром я - ее тень, и у меня есть возможность увидеть, как на самом деле выглядит Covid-отделение. Читать далее...
Требования для остающихся в карантине продлили до февраля
Правительство продлило действующие карантинные требования для больных с диагнозом Covid-19 и близкоконтактных лиц до 1 февраля 2021 года. Больному с момента постановки диагноза до выздоровления запрещено покидать место жительства или место постоянного пребывания. Покидать его можно только с распоряжению или направлению медработника или полиции, или в случае угрозы жизни и здоровья. Читать далее...
Посол РФ сообщил об интересе жителей Эстонии к российской вакцине от коронавируса
Посольство России заявляет об интересе жителей Эстонии к российской вакцине против коронавирусной инфекции "Sputnik V", сообщил посол России в Эстонии Александр Петров в своем письме на имя генерального директора Департамента здоровья Юллара Ланно. Читать далее...
В Нарвской больнице ведутся большие политические игры?
Авторитет и компетенция бывшего мэра Нарвы Алексея Евграфова, назначенного на должность члена правления муниципального учреждения Narva Haigla, были подвергнуты сомнению: у него нет ни медицинского образования, ни опыта работы в больнице. Откуда ему знать, что нужно Нарвской больнице, да еще и в разгар пандемии коронавируса? Читать далее...
Безработица достигнет пика в начале года, возможно, придется увеличить налоги
Согласно новому экономическому прогнозу эстонская экономика в этом году упадет на 2,5%, что гораздо менее болезненно, чем то, чего опасались весной, и является одним из наименьших спадов в Европе. Растущая безработица достигнет пика в первой половине следующего года. Читать далее...
Кальюлайд: у тусовщиков должна быть возможность проверить свои наркотики
Таллиннские социал-демократы готовятся к местным выборам следующего года и разрабатывают стратегию ночной жизни в столице, которая после отмены коронавирусных ограничений должна быстро дать новый импульс понесшей огромный ущерб развлекательной и культурной жизни. Читать далее...
ЧТО ИЗМЕНИТСЯ? 〉 Рийгикогу одобрил закон, регулирующий арендные отношения
На заседании в среду Рийгикогу принял закон, который защищает арендатора как более слабую сторону, а также обеспечивает большую безопасность арендодателя. Читать далее...
ВИДЕО 〉 "Сказки о тяжелом коврике" не впечатлили суд: создавший опасную ситуацию водитель лишен прав
Центр надзора за дорожным движением опубликовал на своей странице в Фейсбуке видео опасной ситуации, возникшей на одной из дорог Эстонии весной этого года. Внимание участников движения в Кейла обратил на себя водитель, который, вероятно решил, что правила дорожного движения на него не распространяются, пишет центр. Читать далее...
Рассмотрение уголовного дела лидера Кемеровской группировки переносится из-за болезни адвоката
Таллиннский окружной суд накануне не смог приступить к рассмотрению уголовного дела так называемой кемеровской преступной группировки, которой, согласно версии прокуратуры, руководил Вячеслав Гулевич, известный как Слава Кемеровский. Читать далее...
Propastop: рекламу на российских пропагандистских каналах публикует даже Академия внутренней обороны
Эстонский блог Propastop, декларирующий своей целью борьбу с российской пропагандой, опубликовал целый список эстонских компаний, которые, по их оценке, публикуют свою рекламу на кремлевских пропагандистских каналах. Читать далее...
Заправки снизили цены на топливо до 3 января
До 3 января можно будет заправиться подешевле. О снижении цен сообщили и Neste, и Circle K, которые снизили цены на все топливо на 10 центов за литр. Читать далее...
Опубликован рейтинг самых популярных работодателей Эстонии за 2020 год
Какие предприятия представляли наибольший интерес для соискателей работы в этом году? Портал поиска работы CVKeskus.ee назвал самых популярных работодателей в различных сферах. Читать далее...
В США исследуют серьезную аллергическую реакцию на вакцину Pfizer
У медработницы из штата Аляска в США после прививки препаратом от коронавирусной инфекции компаний Pfizer и BioNTech развилась сильная аллергическая реакция. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой сотрудника клиники, в которой проходила процедура. Читать далее...
Закат глобализации или рестарт? Будут ли новые трампы?
Во время кризиса 2008-2012 года заговорили о сворачивании глобализации и начале эпохи регионализации с меньшим вниманием к обязательствам перед большими союзами. Эти настроения усилились в момент избрания Трампа и осознания неизбежности Брекзита. Но неминуемое избрание Байдена заметно оживило сторонников глобализации. Читать далее...
С 2021 года в Эстонии будут выдавать паспорта нового образца
С 2021 года Департамент полиции и погранохраны будет выдавать паспорта нового образца. Оформление паспорта выдержано в духе эстонской природы, в дизайне использованы характеризующие Эстонию символы и защитные элементы. Читать далее...
С 21 декабря в Латвии будут введены более строгие ограничения
Для сдерживания распространения Covid-19 правительство Латвии приняло решение о введении более строгих ограничений с 21 декабря. Читать далее...
"Мы белые и пушистые". Главное из пресс-конференции Путина
Президент России Владимир Путин провел ежегодную пресс-конференцию. Она длилась более четырех часов. Русская служба Би-би-си выбрала самые важные вопросы, которые задали Путину. Читать далее...
Россию отстранили от международных соревнований на два года
Спортивный арбитражный суд (CAS) на два года запретил российским спортсменам выступать под флагом РФ. Читать далее...
Яна Тоом объяснила, почему в Ида-Вирумаа столько заболевших коронавирусом
«Только ленивый не высказался о том, почему в Ида-Вирумаа высокая заболеваемость ковидом. Тут тебе и Елена Малышева, и путинская вакцина, на которую надеются нарвские мамы, и незнание эстонского языка», написала депутат Европарламента Яна Тоом на своей странице в Facebook. У Тоом есть своя теория относительно ситуации на северо-востоке Эстонии. Читать далее...
Сделано исключение: командированные в Ида-Вирумаа работники смогут пользоваться гостиницами
Правительство в порядке исключения разрешило командированным в Ида-Вирумаа работникам пользоваться гостиничными услугами во время действия ограничений. Читать далее...
Глава Департамента здоровья рассказал, как будет развиваться ситуация с коронавирусом
Мы сможем увидеть эффект ограничений, введенных 10 декабря, самое раннее через три недели после их введения, подчеркивает генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно. Это означает, что уровень заражения, вероятно, будет расти как минимум до 31 декабря. Читать далее...
ВИДЕО 〉 Полиция задержала дрифтера без прав, врезавшегося в стену школы и скрывшегося с места происшествия
Полиция установила личность водителя, на прошлой неделе устроившего дрифт, а затем врезавшегося в стену спортивной школы Ныо и скрывшегося с места происшествия. Читать далее...