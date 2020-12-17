Картина дня: смерть нарвского врача, коронавирус в Пюхтицком монастыре и вакцинация не за горами

Умер от коронавируса руководитель отделения интенсивной терапии Нарвской больницы

Эстонское общество анестезиологов и медицинское сообщество понесли большую потерю. В возрасте 75 лет ушел из жизни врач Александр Чернёнок, заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии Нарвской больницы, проигравший в борьбе с коронавирусом. Читать далее...

В Пюхтицком монастыре практически все заражены коронавирусом

Новым лидером по кумулятивной заболеваемости в регионе стала волость Алутагузе. Причина заключается в очаге заражения в Пюхтицком монастыре, где коронавирус был обнаружен у подавляющего большинства его обитателей. Читать далее...

Правительство готово начать вакцинацию уже 27 декабря, если разрешат

Сегодня по итогам заседания кабинета министров прошла пресс-конференция, в которой приняли участие премьер-министр Юри Ратас, министр внутренних дел Алар Ланеман, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу и министр социальных дел Танель Кийк. Последний отметил, что вакцина может прибыть в Эстонию уже в этом году, а начать вакцинацию могут 27 декабря - пока с работников больниц. Читать далее...

Коронавирус выявили у 733 жителей Эстонии, четверо скончались

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 6116 тестов, среди них было выявлено 733 первичных положительных тестов. За сутки скончалось четверо человек: 67-летний мужчина, 75-летний мужчина, 80-летняя женщина и 94-летняя женщина. Читать далее...

Медсестра - о Covid-пациенте: «Только что он говорил, а через секунду лежит под аппаратом ИВЛ»

Утро среды. По коридорам Ида-Таллиннской центральной больницы снует персонал. Все куда-то спешат, просто так никто не ходит. Коронавирус создал ситуацию, когда больница битком набита пациентаами, и у ​​персонала каждая минута на счету. Нас приветствует заведующая сестринской службой Кристин Лихтфельдт. Сегодня утром я - ее тень, и у меня есть возможность увидеть, как на самом деле выглядит Covid-отделение. Читать далее...

Требования для остающихся в карантине продлили до февраля

Правительство продлило действующие карантинные требования для больных с диагнозом Covid-19 и близкоконтактных лиц до 1 февраля 2021 года. Больному с момента постановки диагноза до выздоровления запрещено покидать место жительства или место постоянного пребывания. Покидать его можно только с распоряжению или направлению медработника или полиции, или в случае угрозы жизни и здоровья. Читать далее...

Посол РФ сообщил об интересе жителей Эстонии к российской вакцине от коронавируса

Посольство России заявляет об интересе жителей Эстонии к российской вакцине против коронавирусной инфекции "Sputnik V", сообщил посол России в Эстонии Александр Петров в своем письме на имя генерального директора Департамента здоровья Юллара Ланно. Читать далее...

В Нарвской больнице ведутся большие политические игры?