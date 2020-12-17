Картина дня: вакцинация не за горами, опасная ситуация на дороге и стратегия ночной жизни в столице

Коронавирус выявили у 733 жителей Эстонии, четверо скончались

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 6116 тестов, среди них было выявлено 733 первичных положительных тестов. За сутки скончалось четверо человек: 67-летний мужчина, 75-летний мужчина, 80-летняя женщина и 94-летняя женщина. Читать далее...

Правительство готово начать вакцинацию уже 27 декабря, если разрешат

Сегодня по итогам заседания кабинета министров прошла пресс-конференция, в которой приняли участие премьер-министр Юри Ратас, министр внутренних дел Алар Ланеман, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу и министр социальных дел Танель Кийк. Последний отметил, что вакцина может прибыть в Эстонию уже в этом году, а начать вакцинацию могут 27 декабря - пока с работников больниц. Читать далее...

Медсестра - о Covid-пациенте: «Только что он говорил, а через секунду лежит под аппаратом ИВЛ»

Утро среды. По коридорам Ида-Таллиннской центральной больницы снует персонал. Все куда-то спешат, просто так никто не ходит. Коронавирус создал ситуацию, когда больница битком набита пациентаами, и у ​​персонала каждая минута на счету. Нас приветствует заведующая сестринской службой Кристин Лихтфельдт. Сегодня утром я - ее тень, и у меня есть возможность увидеть, как на самом деле выглядит Covid-отделение. Читать далее...

Требования для остающихся в карантине продлили до февраля

Правительство продлило действующие карантинные требования для больных с диагнозом Covid-19 и близкоконтактных лиц до 1 февраля 2021 года. Больному с момента постановки диагноза до выздоровления запрещено покидать место жительства или место постоянного пребывания. Покидать его можно только с распоряжению или направлению медработника или полиции, или в случае угрозы жизни и здоровья. Читать далее...

Посол РФ сообщил об интересе жителей Эстонии к российской вакцине от коронавируса

Посольство России заявляет об интересе жителей Эстонии к российской вакцине против коронавирусной инфекции "Sputnik V", сообщил посол России в Эстонии Александр Петров в своем письме на имя генерального директора Департамента здоровья Юллара Ланно. Читать далее...

В Нарвской больнице ведутся большие политические игры?

Авторитет и компетенция бывшего мэра Нарвы Алексея Евграфова, назначенного на должность члена правления муниципального учреждения Narva Haigla, были подвергнуты сомнению: у него нет ни медицинского образования, ни опыта работы в больнице. Откуда ему знать, что нужно Нарвской больнице, да еще и в разгар пандемии коронавируса? Читать далее...

Безработица достигнет пика в начале года, возможно, придется увеличить налоги

Согласно новому экономическому прогнозу эстонская экономика в этом году упадет на 2,5%, что гораздо менее болезненно, чем то, чего опасались весной, и является одним из наименьших спадов в Европе. Растущая безработица достигнет пика в первой половине следующего года. Читать далее...

Кальюлайд: у тусовщиков должна быть возможность проверить свои наркотики