С 2021 года в Эстонии будут выдавать паспорта нового образца

"В паспорте можно будет найти, например, герб Эстонии, национальную птицу Эстонии ласточку, национальное дерево Эстонии дуб и национальное животное Эстонии волка", – сказала главный эксперт бюро идентидета и статусов Департамента полиции и погранохраны Элийза Сау.

На внутренней обложке паспорта изображено побережье и спокойное море, которое окружает Эстонию, а на страницах – густой лес и его обитатели. Часть защитных элементов видима невооруженным глазом и прощупывается, а часть можно увидеть только с увеличительным стеклом или при помощи специального освещения.

"Невооруженным глазом можно видеть изображения природы и обитателей наших лесов – зайца, волка, медведя, кабана, лося, рыси, филина и орлана-белохвоста. Прощупать можно узоры с изображением волн, валунов и леса", – рассказала Сау.

Если изучить страницы паспорта с лупой, то видны красиво звучащие на эстонском языке предложения, которые перекликаются с оформлением паспорта.

Например:

у изображения волка KUULA KALLIS KUIDAS KOHISEVAD PUUD – "Послушай, дорогой, как шумят деревья";

около кабана MAHLAKAS JÕHVIKAS MAITSES SOISEL KALDAL HÄÄ – "Сочная клюква на болотистом берегу хороша на вкус";

у рыси KÕRV PUHKAB KUI ON MEIE ÜMBER VAIKUS – "Звук тишины ласкает слух";

у лося TUULEIIL HIILIS HILISSÜGISEL HAAVIKUS – "Порыв ветра крадется по осиннику поздней осенью";

у медведя EESTI METS ON ILUS – "Эстонский лес красив";

у зайца PÕLLUL KÕLAS PÄÄSULAUL – "В поле звучит песня ласточки".

В УФ-свете в паспорте становится видна природа Эстонии ночью. "В УФ-свете на обложке паспорта появляются капли дождя, а на внутренней обложке на прежде спокойном море появляются волны. В волнах спрятано предложение "MERI TUULETA ON HARVA“ („Море редко бывает без ветра"), которое появляется только при специальном освещении. На страницах появляется звездное небо и лес, в котором видны предложения ÖISE TAEVA TÄHED NÄITAVAD TEED (Ночные звезды укажут путь) и TAEVA LÕI SILLERDAMA KIRGAS TÄHEÖÖ "Небо засияло яркой звездной ночью"). Также на небе появятся восемь фаз луны, северное сияние и летящий над лесом филин", – сказала Сау.

Выдачу новых паспортов Департамент полиции и погранохраны начнет с нового года. В связи с этим с 17 декабря по 11 января не будут выдаваться паспорта в срочном порядке.

Ходатайство о новом паспорте быстрее всего и на пять евро дешевле можно оформить в бюро самообслуживания iseteenindus.politsei.ee. Для ходатайства паспорта подходят отпечатки пальцев не старше шести лет. Для получения нового документа просим заранее забронировать время на сайте broneering.politsei.ee.