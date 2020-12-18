Итоги года 2020 ⟩ Аркадий Попов: меня даже обвиняли, что я этот кризис и создал

- Какая у вас специализация?

- Экстренная медицина: скорая помощь, медицина катастроф, реанимобиль — реанимация в бытовом плане.

- Получается, что выбор был сделан абсолютно правильно, поскольку в такой экстренной медицинской ситуации должна работать медицина катастроф, которая все рассортирует и подготовит и передаст больного на лечение врачу-специалисту?

- В принципе, да. Понятно, что мне не хватало знаний в области вирусологии. Но работа медицинского руководителя — это организационная работа, и медициной как таковой приходилось заниматься только на организационном уровне: свести между собой разные больницы, скорую помощь. Наладить контакт, чтобы систематизировалось движение пациентов между лечебными учреждениями. Плюс составление инструкций, например, минимальные требования к инфекционному контролю. Понятно, что ни я, ни доктор Ахти Варблане, который тоже является врачом экстренной медицины, не являемся специалистами в области инфекционного контроля, но мы просили помощи других специалистов и Эстонского союза инфекционных врачей. В общем и целом это была работа с региональными и больничными штабами, где мы все время совещались, общались с другими коллегами.

- В тот весенний период, что из себя представлял рабочий день? Или это был один сплошной рабочий день на полтора месяца?

- Выходных не было тогда совсем. Первый выходной у меня случился в день отмены чрезвычайного положения, 18 мая. А тогда, да, получалось так, что ты просыпаешься, сразу начинаются звонки, телефонные переговоры, электронные письма — за день могло приходить до 200 писем. В восемь - половине девятого начиналась работа в Департаменте здоровья: полтора-два часа — штаб, после кризисная комиссия при правительстве, а если ее в этот день нет, то обязательно какие-то пресс-конференции, интервью. После встречи с руководителями больниц. Составление планов с партнерами, например, о создании полевых госпиталей. Эти планы, слава богу, не пригодились и, надеюсь, не пригодятся, но они уже имеются. Так продолжалось до вечера. После второй штаб. Плюс мы очень много ездили по Эстонии. Это приходилось делать в выходные: в семь утра я забирал доктора Варблане из гостиницы, где жил медицинский персонал, работавший в ковидной бригаде, и мы ехали по всей Эстонии: проверяем посты, встречаемся с коллегами в больницах, смотрим, у кого что и как сделано, обсуждаем. Жизнь, да, была очень активная, но эти поездки даже немного расслабляли, кроме того, во время поездок происходило мощное генерирование идей, шли телефонные конференции. В Доме Стенбока тоже знали, что мы уехали, ждали информацию непосредственно с мест.

- Тестироваться приходилось?

- Мне повезло, а доктору Вабрлане пришлось проверяться после поездки в Курессааре, но все оказалось в порядке.

- Вы же не ожидали, что на вас свалится такая слава?