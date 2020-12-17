Итоги года: в центре внимания социальной сферы Таллинна – дети и пожилые

Как отметила, вице-мэр Бетина Бешкина, хотя уходящий год и был полон непростых задач, можно отметить ряд достижений.

«В этом году, как и на протяжении многих лет, город прикладывал значительные усилия для обеспечения социальной безопасности своих жителей. В уходящем году, помимо прочего, свои условия начала диктовать и эпидемия коронавируса, - сказала вице-мэр. – Мы продолжили развивать социальные услуги и работать над их доступностью, прежде всего, исходя из потребностей и ожиданий людей. Особенно важно, что мы сумели в сложное время помочь тем, кто в этом больше всего нуждался – пожилым, людям с особыми потребностями и детям».

Для того, чтобы улучшить доступность сестринского ухода для тех одиноких пожилых людей, которые не в состоянии справляться с повседневной жизнью, в этом году началось строительство нового корпуса Ируского попечительского дома. В нем разместится стационарный центр сестринской помощи, а также будут места для людей, страдающих деменцией. Помощь получат люди, чье состояние здоровья или нужда в помощи требуют круглосуточного наблюдения. В оборудованном современной техникой здании будет три корпуса в общей сложности на 100 мест.

Город также позаботился о потребностях людей с тяжелой и глубокой степенью инвалидности, использующих вспомогательные средства передвижения или зрения, чьи возможности для самостоятельного проживания дома город облегчает с помощью услуги личного помощника. В этом году услугу получает на 14 человек больше, а в будущем году планируется ее оказывать уже сотне людей с тяжелыми нарушениями зрения или двигательной функции.

В августе открыли Таллиннскую инфосистему доступа, предназначенную, прежде всего, для людей с нарушениями зрения, слуха и двигательной функции – она дает обзор о возможностях попасть в разные места и учреждения. Эта инфосистема также полезна и для других горожан, например, родителей с детскими колясками.

В ноябре в Таллинне начали оказывать услугу вызова врача на дом, посредством которой помощь оказывается с пятницы по воскресенье, а также государственным праздникам больным детям в возрасте от 0 до 8 лет. Услуга, запущенная в качестве пилотного проекта, оказалась востребованной и ее оказание продолжится в 2021 году. Проект координирует SA Tallina Lastehaigla.

Важное новшество касается замещающего попечения на семейной основе – с 1 июля повышено универсальное пособие для замещающих родителей, которое выплачивается в течение первых трех месяцев с момента принятия ребенка в семью, в том числе, покрываются и возникающие в связи с этим дополнительные расходы. Усилили также поддержку вышедших из-под опеки и вступающих в самостоятельную жизнь молодых людей.

В период действия весеннего режима чрезвычайной ситуации город утвердил дополнительные меры поддержки для оказавшихся в сложном экономическом положении, оставшихся без работы и нуждающихся в помощи горожан и семей. Одной из мер была раздача в июле и августе испытывающим экономические сложности семьям с детьми продуктовых наборов. Количество получателей продуктовых пакетов за лето значительно выросло – если в первую неделю распределили 522 продуктовых набора среди 231 семьи, то в третью неделю помощь получили уже 704 семьи, среди которых раздали 1469 пакетов с продуктами. Прожиточное пособие в течение первых семи месяцев года получили 1915 домохозяйств, что было на 254 больше, чем за тот же период предыдущего года. В этом году число получающих пособие домохозяйств начало расти в апреле, что ясно указывает влияние, оказываемое эпидемией коронавируса.

В сентябре на Штромке после капитального ремонта открылось подразделение Таллиннского центра душевного здоровья. В обновленном здании оказывают услугу проживания для людей с хроническими нарушениями психики, которым необходима профессиональная помощь в период восстановления, а также для выполнения повседневных задач.