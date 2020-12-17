Галерея: нарядная элегантная вилла в Дании

Продолжаем вместе с авторами блога об интерьере Pufikhomes прогуливаться в канун праздников по нарядным скандинавским домам.Сегодня у нас благородная вилла 1927 года в пригороде Копенгагена.
Здесь живет семья Эмили — основательницы датского бренда украшений Studio Belle-Soeur. Хозяйка знает толк в моде и красоте, поэтому неудивительно, что интерьеры ее прекрасного дома полны элегантности и утонченности. Особенно приятно на это смотреть в период ее самого любимого праздника — Рождества!
Обязательно посмотрите галерею! Возможно, какая-то идея вам пригодится для украшения вашего интерьера.