Галерея: нарядная элегантная вилла в Дании

Здесь живет семья Эмили — основательницы датского бренда украшений Studio Belle-Soeur. Хозяйка знает толк в моде и красоте, поэтому неудивительно, что интерьеры ее прекрасного дома полны элегантности и утонченности. Особенно приятно на это смотреть в период ее самого любимого праздника — Рождества!