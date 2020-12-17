Назван новый лидер Ида-Вирумаа по кумулятивной заболеваемости Covid-19

За минувшие сутки в Ида-Вирумаа стали известны результаты 814 первичных тестов на коронавирус, из которых 193 оказались положительными. Новым лидером по кумулятивной заболеваемости в регионе стала волость Алутагузе. Причина заключается в очаге заражения в Пюхтицком монастыре.
"На территории этой волости находится Пюхтицкий монастырь, где сейчас очень много заболевших", - сказала Rus.ERR пресс-секретарь Департамента здоровья Эйке Кингсепп.
"В остальном у нас единичные случаи заражения, которые можно перечислить по пальцам одной руки", - сказал член волостной управы Алутагузе Олег Кузнецов.