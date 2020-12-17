Чт, 17.12.2020
Хуже, чем в Ида-Вирумаа, ситуация лишь в четырех странах ЕС: Люксембурге, Хорватии, Литве и Словении. Криста Фишер
Криста Фишер
  • Rus.Postimees.ee
  • Ида-Виру
  • Назван новый лидер Ида-Вирумаа по кумулятивной заболеваемости Covid-19
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Назван новый лидер Ида-Вирумаа по кумулятивной заболеваемости Covid-19

Количество положительных тестов не радует.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja

За минувшие сутки в Ида-Вирумаа стали известны результаты 814 первичных тестов на коронавирус, из которых 193 оказались положительными. Новым лидером по кумулятивной заболеваемости в регионе стала волость Алутагузе. Причина заключается в очаге заражения в Пюхтицком монастыре.

"На территории этой волости находится Пюхтицкий монастырь, где сейчас очень много заболевших", - сказала Rus.ERR пресс-секретарь Департамента здоровья Эйке Кингсепп. 

"В остальном у нас единичные случаи заражения, которые можно перечислить по пальцам одной руки", - сказал член волостной управы Алутагузе Олег Кузнецов.

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