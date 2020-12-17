В Пюхтицком монастыре практически все заражены коронавирусом

Как пишет Põhjarannik, в Пюхтицком монастыре заражены около ста человек, т.е. практически все, кто там проживает.

На конец прошлой недели коронавирус был установлен у 25 насельников монастыря. На этой неделе оказались положительными еще 67 тестов.

Идаский региональный руководитель Департамента здоровья Марье Муузикус сказала в четверг во второй половине дня, что некоторые результаты тестов еще не выяснились. По ее словам, большинство зараженных в этом очаге - постоянные жительницы монастыря. Помимо того, вирус установлен еще у двух жителей Таллинна и трех жителей Ида-Вирумаа, которые посещали монастырь, ночевали там и отправились домой.

По словам Муузикус, можно предположить, что заражен почти весь монастырь. "При общении с монастырем они и сами сказали, что их образ жизни таков, что общего заражения нельзя исключать", - сказала она, отметив, что вирус был в монастыре уже минимум две недели.

За минувшие сутки в Ида-Вирумаа стали известны результаты 814 первичных тестов на коронавирус, из которых 193 оказались положительными. Волость Алутагузе благодаря очагу в монастыре вышла на первое место по заражению в Ида-Вирумаа.

"В остальном у нас единичные случаи заражения, которые можно перечислить по пальцам одной руки", - сказал член волостной управы Алутагузе Олег Кузнецов.