С 21 декабря в Латвии будут введены более строгие ограничения

Новые ограничения в Латвии будут действовать в течение трех недель до 11 января и не коснутся свободы передвижения людей.

Ограничения будут распространяться на собрания и торговлю.

Также принято решение, что для учащихся 1-6-х классов еще на неделю будут продлены каникулы.

В связи со стремительным распространением Covid-19 в Латвии с 6 ноября по 11 января введено чрезвычайное положение.

В этот период жители обязаны носить защитные маски во всех помещениях, кроме дома.

Количество пассажиров в общественном транспорте не должно превышать 50% от вместимости транспортного средства. Если невозможно контролировать посадку и высадку пассажиров, в транспортом средстве должны быть установлены указания о том, какие сидения можно использовать, чтобы не нарушать дистанцию.