Чт, 17.12.2020
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Криста Фишер
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С 21 декабря в Латвии будут введены более строгие ограничения

Люди в масках в торговом центре. Иллюстративное фото.

ФОТО: Shutterstock

Для сдерживания распространения Covid-19 правительство Латвии приняло решение о введении более строгих ограничений с 21 декабря.

Новые ограничения в Латвии будут действовать в течение трех недель до 11 января и не коснутся свободы передвижения людей.

Ограничения будут распространяться на собрания и торговлю.

Также принято решение, что для учащихся 1-6-х классов еще на неделю будут продлены каникулы.

В связи со стремительным распространением Covid-19 в Латвии с 6 ноября по 11 января введено чрезвычайное положение.

В этот период жители обязаны носить защитные маски во всех помещениях, кроме дома.

Количество пассажиров в общественном транспорте не должно превышать 50% от вместимости транспортного средства. Если невозможно контролировать посадку и высадку пассажиров, в транспортом средстве должны быть установлены указания о том, какие сидения можно использовать, чтобы не нарушать дистанцию.

До 11 января в Латвии приостановлена работа всех культурных объектов, выставок и ярмарок, в том числе рождественских. При условии соблюдения мер эпидемиологической безопасности жители по-прежнему могут посещать музеи. Библиотеки могут очно выдавать книги на дом. Также будут запрещены все услуги салонов красоты, в том числе услуги парикмахеров, предусматривают принятые правительством изменения в распоряжении о чрезвычайном положении.

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