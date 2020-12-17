С 21 декабря в Латвии будут введены более строгие ограничения

Для сдерживания распространения Covid-19 правительство Латвии приняло решение о введении более строгих ограничений с 21 декабря.
Новые ограничения в Латвии будут действовать в течение трех недель до 11 января и не коснутся свободы передвижения людей.
Ограничения будут распространяться на собрания и торговлю.
Также принято решение, что для учащихся 1-6-х классов еще на неделю будут продлены каникулы.
В связи со стремительным распространением Covid-19 в Латвии с 6 ноября по 11 января введено чрезвычайное положение.
В этот период жители обязаны носить защитные маски во всех помещениях, кроме дома.
Количество пассажиров в общественном транспорте не должно превышать 50% от вместимости транспортного средства. Если невозможно контролировать посадку и высадку пассажиров, в транспортом средстве должны быть установлены указания о том, какие сидения можно использовать, чтобы не нарушать дистанцию.
До 11 января в Латвии приостановлена работа всех культурных объектов, выставок и ярмарок, в том числе рождественских. При условии соблюдения мер эпидемиологической безопасности жители по-прежнему могут посещать музеи. Библиотеки могут очно выдавать книги на дом. Также будут запрещены все услуги салонов красоты, в том числе услуги парикмахеров, предусматривают принятые правительством изменения в распоряжении о чрезвычайном положении.