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Президент России Владимир Путин провел ежегодную пресс-конференцию. Она длилась более четырех часов. Русская служба Би-би-си выбрала самые важные вопросы, которые задали Путину.

Президент России Владимир Путин провел ежегодную пресс-конференцию. Она длилась более четырех часов. Русская служба Би-би-си выбрала ответы на самые важные вопросы.

Из-за пандемии формат ежегодной пресс-конференции президента в этом году пришлось изменить. Путин отвечал на вопросы из своей резиденции в Ново-Огарево, а журналисты общались с ним по видеосвязи - представители федеральной и зарубежной прессы собрались в Центре международной торговли на Красной Пресне, а региональные журналисты - на отдельных площадках в разных федеральных округах.

При этом буквально за час до начала пресс-конференции выяснилось, что часть журналистов все же допустили в резиденцию Путина - перед встречей с президентом они соблюдали двухнедельный карантин.

Кроме того, пресс-конференцию в этом году частично объединили с "Прямой линией" - Путин отвечал не только на вопросы журналистов, но и на вопросы россиян, в том числе зачитывая их самостоятельно.

Навальный и другие расследования

Путин впервые прокомментировал журналистские расследования, вышедшие в последнее время, в том числе о бизнесмене Кирилле Шамалове, которого СМИ называют его бывшим зятем, и об отравлении оппозиционера Алексея Навального.

Расследование о Шамалове Путин назвал "компиляцией, которую невозможно читать". Путин обратил внимание, что в расследовании его называют "зятем президента", а "в конце все-таки пишут, что бывший зять".

Ничего странного в том, что Шамалов мог получить пакет акций "СИБУРа" за 100 долларов, по мнению Путина, нет.

"Кто и как получил какие-то там акции в этой компании... Оказывается, компания публиковала свои данные на этот счет, свое отношение к этому делу... Оказывается, были программы поощрения высшего менеджмента, и господин Шамалов, так же, как и другой высший менеджмент, получил [акции] по единым правилам. Есть и другие программы для другого уровня управления - они получили [акции] по другим правилам. Ничего такого странного здесь нет", - сказал Путин.

Заказчиками расследования, по мнению президента, были Госдеп США и их спецслужбы, а цель публикации - месть и попытка повлиять на российскую внутриполитическую жизнь.

Совместное расследование Bellingcat, The Insider, Der Spiegel и Си-эн-эн о том, что Навального могли отравить сотрудники ФСБ, Путин назвал "легализацией материалов американских спецслужб". При этом он фактически признал, что за Навальным могли следить российские спецслужбы.

"Я знаю, Песков мне вчера сказал о последних измышлениях по поводу данных наших спецслужбистов и так далее. Слушайте, мы прекрасно понимаем, что это не расследование, а легализация материалов американских спецслужб. Это значит, что пациент берлинской клиники пользуется поддержкой спецслужб США. А если это правильно, то тогда это любопытно. Тогда [российские] спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать", - сказал Путин.

Однако, по словам Путина, "это совсем не значит, что его травить нужно". "Кому он нужен? Если б мы хотели, наверное, довели бы наверное до конца. А так жена [Навального] ко мне обратилась, я тут же дал команду выпустить его на лечение в Германию, в эту же секунду", - рассказал президент.

По мнению Путина, Навальный, которого он в ходе пресс-конференции называл "пациентом берлинской клиники" и "известным нашим блогером", нападает на первых лиц, чтобы таким образом "подтянуться до определенного уровня и сказать: "Вот обратите внимание. Мой партнер - это вот этот. И я такого же калибра человек. Относитесь ко мне как к человеку общенационального масштаба".

О еще одном громком расследовании - об акционере петербургского банка "Россия" Светлане Кривоногих и их предполагаемой связи - Путин ничего не сказал.

"Мы белые и пушистые"

Корреспондент Би-би-си Стив Розенберг спросил Путина, не ощущает ли он "хоть долю" ответственности за ухудшение отношений России и Запада.

"Я чувствую ответственность за то, что происходит с Россией и ее народом и все буду делать в интересах государства", - сказал Путин.

Также он заявил, что по сравнению со странами Запада российские власти "белые и пушистые" (такую формулировку изначально привел в своем вопросе корреспондент Би-би-си).

"По сравнению с вами - да! Мы белые и пушистые. Потому что мы пошли на то, чтобы освободить от определенного советского диктата те страны и народы, которые хотели развиваться самостоятельно. Мы услышали ваши заверения о том, что НАТО не будет развиваться на восток, но вы не выполнили своих обещаний", - сказал Путин.

Он вспомнил, что США вышли из договора ПРО, договора РСМД и Договора по открытому небу. "Вы [Великобритания] как страна НАТО будете летать и все передавать американским партнерам... Вы же умные люди, почему вы считаете что мы придурки?" - возмутился Путин.

Он также добавил, что Россия занимает шестое место в мире по военным расходам, а значит ее нельзя назвать агрессивной страной. "Ну если уж не белые и пушистые, то весьма благообразные", - подытожил Путин.

"Самый большой грех - это предательство"

Корреспондент "Коммерсанта" Андрей Колесников задал вопрос о бывшем журналисте издания Иване Сафронове, который был арестован по обвинению в госизмене.

Путин заявил, что в деле Сафронова должно разобраться следствие, но подчеркнул, что судят его не за журналистскую деятельность. "Он же не какой-то диссидентствующий журналист, который борется с властью, а его сажают в тюрьму", - сказал Путин.

По его словам, дело Сафронова связано "с длительным периодом его работы и в рамках помощника или советника [главы "Роскосмоса" Дмитрия] Рогозина, когда он в правительстве работал, и в "Роскосмосе" работал".

При этом Сафронов работал в "Роскосмосе" всего два месяца, а в период работы Рогозина в правительстве был журналистом.

В "Роскосмосе" ранее говорили, что дело Сафронова не связано с его работой в госкорпорации, где он не имел доступа к гостайне. А адвокат Сафронова Иван Павлов сообщал, что, согласно материалам дела, Сафронова обвиняют в передаче информации иностранной спецслужбе в 2017 году, когда он работал журналистом.

"Самый большой грех - это предательство. Сдача информации закрытого характера иностранным спецслужбам - это предательство. Я понимаю, что, может быть, это не очень хорошо звучит для тех, кто доверял и доверяет ему, кто к нему хорошо относится. Я вам сочувствую, так же как и ему могу посочувствовать, если он правда оступился. Но если он в течение долгого времени собирал информацию для иностранных служб для вознаграждение, это говорит о его содержании", - заявил Путин.

Можно ли простить и помиловать Сафронова - это вопрос следующего этапа, который встанет уже после решения суда, добавил президент России.

Уже после пресс-конференции Путина вновь спросили, почему он утверждает, что обвинение Сафронова в госизмене связано с периодом его работы в "Роскосмосе", где он успел пробыть советником гендиректора лишь два месяца.

Путин продолжил настаивать, что с журналистикой преследование Сафронова не связано: "Эпизоды его деятельности, которые следствие считает противоправными, связаны с длительным промежутком его жизни", - сказал Путин. Но деталей дела он, как утверждает, не знает.

"До таких, как я, вакцины пока не добрались"

Много вопросов, особенно в начале пресс-конференции, ожидаемо были посвящены ситуации с коронавирусом. Путин заявил, что ни одна страна в мире не была готова к таким масштабам пандемии, но Россия, по его мнению, была готова лучше многих.

"Мы выиграли время, чтобы начать оперативную подготовку, начали быстро разворачивать систему здравоохранения и всего, что связано с борьбой с пандемией", - сказал он.

Путин упомянул и то, что Россия была первой в мире страной, которая зарегистрировала вакцину от коронавируса. "Хорошая вакцина, и безопасная, и быстродействующая", - похвалил ее Путин, добавив, что уверен в необходимости всеобщей вакцинации для победы над пандемией.

На вопрос, сделал ли он сам прививку, Путин ответил, что пока не может - из-за своего возраста (в октябре ему исполнилось 68 лет).

"Специалисты нам говорят о том, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот, предусмотрены для граждан в определенной возрастной зоне. И до таких, как я, вакцины пока не добрались. Я повторяю еще раз, я человек в этом смысле достаточно законопослушный, я прислушиваюсь к рекомендациям наших специалистов и поэтому пока эту вакцину не поставил. Но я обязательно это сделаю, как только это станет возможно", - заверил Путин.

"Было хуже"

Еще одна тема, которая обсуждается в последние недели, - рост цен на продукты. В ноябре Росстат отчитался о том, что сахар подорожал на 65%, подсолнечное масло - на 24%, а крупы - почти на 21% в годовом выражении.

Президент признал что "ситуация сложная", но не согласился с журналистом, который сказал, что "никогда не было так тяжело". Хуже было 20 лет назад, напомнил Путин: в 2000 году за чертой бедности жило 29% населения страны. В 2017 году, сказал Путин, этот показатель снизился до 12,3%, а к 2030 власти планируют добиться значения в 6,5%.

Путин уверял, что проблема с ростом цен на продукты его задела, особенно с учетом крупнейшего урожая зерна за последние шесть лет.

"Где-то цены растут объективно - это связано, например, с ростом стоимости комплектующих в связи с курсовой разницей. Мы закупаем их за большее количество рублей, потому что рубль немножко просел. Но там, где это не связано с объективными обстоятельствами, это не может не вызывать острую реакцию", - сказал он.

"У нас рекордный урожай зерна, а хлеб растет в цене, макароны растут. С какой стати? - возмутился Путин. - Это почему происходит? Потому что на мировых рынках выросла цена и начали внутренние цены подтаскивать к общемировым, что совершенно недопустимо".

По словам Путина, на ситуацию уже отреагировали в правительстве и в ближайшее время должны быть подписаны соглашения с производителями и сетями для сдерживания цен.