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Маккензи Скотт, бывшая жена основателя компании Amazon Джеффа Безоса, рассказала, что за последние четыре месяца пожертвовала на благотворительность 4,2 млрд долларов. После развода с Безосом она вошла в число самых состоятельных людей в мире.

Маккензи Скотт, бывшая жена основателя компании Amazon Джеффа Безоса, за последние четыре месяца пожертвовала на благотворительность 4,2 млрд долларов. И как написала в своем блоге сама Скотт, она не собирается на этом останавливаться. После развода с Безосом она вошла в число самых состоятельных людей в мире.

Деньги получат организации, помогающие американцам в пандемию, - в том числе продовольственные банки или фонды чрезвычайной помощи.

"Пандемия стала разрушительным ударом для тех американцев, кто и так едва сводил концы с концами, - написала она в своем блоге. - Экономические и медицинские последствия особенно тяжелы для женщин, нацменьшинств и бедных. Между тем богатство миллиардеров за это время увеличилось".

Стоимость 25% акций Amazon, доставшихся Маккензи Скотт после расставания с Безосом, в этом году выросла на 23,6 миллиарда до 60,7 миллиарда долларов. Коронавирус вызвал спад во многих отраслях экономики, но обернулся бумом для интернет-торговли.

фудбанки Getty Images Деньги получат в том числе организации, оказывающие продовольственную помощь американцам, пострадавшим в пандемию

50-летняя писательница и общественная активистка в общем списке самых богатых людей мира занимает 18-е место. Возглавляет этот список ее бывший муж.

В июле этого года Скотт пожертвовала на те же цели еще 1,7 миллиарда долларов.

Эксперты в сфере благотворительности восхищены как этими суммами, так и предварительной работой, проделанной Маккензи Скотт и ее помощниками. Из почти 6,5 тысячи американских благотворительных фондов они скрупулезно отобрали сперва 116, а затем еще 380.

По словам Скотт, были проведены сотни собеседований и проанализированы тысячи страниц документов, посвященных конкретным нуждам людей и эффективности организаций.

Предпочтение отдавалось тем, кто "работает с группами людей, в наибольшей степени страдающими от проблем с питанием, расового неравенства, локально сконцентрированной бедности и недостаточного доступа к филантропическому капиталу".

Маккензи Скотт с бывшем мужем Джеффом Безосом в 2018 году Getty Images Маккензи Скотт с бывшем мужем Джеффом Безосом в 2018 году

В прошлом году Маккензи Скотт подписала "Клятву дарения" - моральное обязательство пожертвовать не менее половины своего состояния на благотворительные цели.

К кампании, начатой в 2010 году Биллом Гейтсом и Уорреном Баффетом, к тому времени присоединились 204 миллиардера из 23 стран, в том числе Майкл Блумберг, Джордж Лукас, Дэвид Рокфеллер и Марк Цукерберг, а из россиян - Владимир Потанин.

"У меня слишком много денег, и я хочу ими поделиться", - написала тогда Скотт.

Миллиарды Безоса

Маккензи Скотт и Джефф Безос поженились в 1993 году. Спустя год он основал Amazon, в котором она стала первым сотрудником.

Супруги прожили вместе 26 лет. У них три сына и одна приемная дочь.

С начала 2020 года благодаря росту онлайн-торговли состояние Безоса увеличилось со 115 до 185 миллиардов долларов, согласно "Индексу миллиардеров" агентства Bloomberg.

Недавно он объявил о намерении перечислить 10 миллиардов на борьбу с изменением климата. Первые 800 миллионов в ноябре поступили 16 организациям.

Крупнейшие пожертвования

В 2020 году отмечен рост числа больших благотворительных взносов со стороны предпринимателей, спортивных звезд и других знаменитостей, прежде всего в связи с пандемией коронавируса.

Одним из самых щедрых дарителей оказался один из основателей Twitter Джек Дорси, который в апреле отдал на борьбу с Covid-19 миллиард из 3,9 миллиардов долларов своего личного состояния.

майкл джордан Getty Images Перечислить деньги на борьбу с расовой несправедливостью, в том числе движению Black Lives Matter, пообещал звезда баскетбола Майкл Джордан

Билл Гейтс и его жена Мелинда через свой фонд потратили 305 миллионов на создание вакцин и закупку диагностического оборудования.

Создатель "Гарри Поттера" Джоан Роулинг внесла миллион фунтов (1,35 млн долларов) на помощь бездомным и жертвам домашнего насилия, выросшего во время локдауна.

Глава Facebook Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан направили 300 миллионов долларов на "защиту американских выборов". Большая часть этой суммы досталась некоммерческой организации "Центр технологичной гражданской жизни" и была израсходована на оплату работников избирательных комиссий и их обеспечение средствами защиты от коронавируса, а также на создание сети специальных ящиков, в которых избиратели могли оставить заполненные бюллетени, не являясь на участок.