Мужчине, передававшего кокаин на парковке в Ласнамяэ и сбившего полицейских, дали гигантский срок

Суд приговорил 25-летнего Даниила Саушкина к одному году и шести месяцам тюрьмы за наркопреступление и к восьми годам и шести месяцам — за причинение тяжкого вреда здоровью. Совокупный срок наказания составляет 10 лет.

Хотя Пыхьяская окружная прокуратура обвинила наехавшего на полицейских мужчину в попытке убийства, суд решил, что намерение Саушкина убить полицейских не доказано, и поэтому переквалифицировал вину.

Согласно решению суда, Сушкин должен оплатить судебные издержки на сумму 6103,60 евро. При вступлении приговора в силу срок наказания будет отсчитываться от его задержания 19 февраля этого года.

На начавшемся осенью процессе Саушкин признал свою вину в наркопреступлении, но отрицал свою вину в попытке убийства.

Согласно предъявленному прокуратурой обвинению, 19 февраля Саушкин передавал покупателю кокаин на парковке центра Kärberi на улице Кярбери в таллиннском районе Ласнамяэ. Узнавшие о сделке полицейские приступили к задержанию, но он попытался уехать с места преступления.

По оценке прокуратуры, доказано, что Саушкин увидел стоявших перед его автомобилем полицейских и вместо того, чтобы остановиться и подчиниться их распоряжениям, наехал на них.

«Обвиняемый должен был понимать, что его поступки повлекут за собой крайне тяжкие последствия. Поэтому прокуратура считает, что умышленный наезд на человека на автомобиле и решение переехать через него следует рассматривать в качестве попытки убийства. В качестве отягчающего обстоятельства молодой человек попытался скрыться с места преступления, чтобы сокрыть свой проступок, то есть избежать задержания с крупной партией наркотического вещества, поэтому ему предъявили обвинение в попытке убийства», - сообщила ранее прокурор Наталья Мийлвеэ.