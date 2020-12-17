Глава Департамента здоровья рассказал, как будет развиваться ситуация с коронавирусом

«Затем ежедневный рост заражаемости может стабилизироваться, но количество пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, продолжит расти еще две недели. Только тогда мы увидим, что болезнь начнет сходит на нет, и потребуется еще три недели, чтобы достичь уровня, при котором налагались ограничения», - заявил Ланно.

В настоящее время под наблюдением Департамента здоровья находится более 28 000 человек. «Скорость появления новых зараженных превышает количество людей, переболевших этим заболеванием, что показывает, что пока нет признаков замедления распространения инфекции», - пояснил Ланно.

По словам Ланно, степень заражения определяется количеством положительных тестов из общего количества тестов. «В Ида-Вирумаа и Харьюмаа по-прежнему высок риск заражения, в Тартумаа и Вырумаа он несколько ниже».

По его словам, еще одним важным показателем является работоспособность больниц - заражения среди персонала и возможность замены работников, а также интенсивность поступления тяжелобольных по сравнению с общим количеством выписок из больницы.

«В настоящее время в больницах занято 53% коек с самым высоким уровнем интенсивной терапии. На больничном лечении находится 321 человек, один пациент попал в Таллиннскую детскую больницу», - сказал Ланно.

По его словам, исходя из уровня заражения, можно делать прогнозы относительно того, какую нагрузку должна выдержать больничная сеть. Прогнозы уровня заражения также влияют на решения, которые правительство должно принять, чтобы ситуация оставалась сбалансированной.

«Эпидемический процесс не проходит быстро, и его исчезновение из общества займет месяцы», - подчеркнул Ланно. По его словам, на вакцину возлагаются большие надежды, но этот процесс принесет максимальный эффект только к следующей осени.

Пациенты с Covid-19 в эстонских больницах: Заполняемость общих палат 60% Ида-Вируская центральная больница 95% Ляэне-Таллиннская центральная больница 87% Нарвская больница 83% Клиника Тартуского университета 57%

Ланно объяснил, что чем больше коек потребуется пациентам с коронавирусом, тем меньше они будут использоваться для других целей. «Даже сейчас плановое лечение уже серьезно нарушено, плановая госпитализация сократилась в среднем на ~50%, хирургическое дневное лечение сократились в среднем на 30-50%, а удаленный прием пациентов все еще находится на уровне 70%», - отметил гендиректор департамента.

По его словам, каждый день прилагаются усилия, чтобы 2/3 экстренного лечения и лечения Covid-19 совместить с приемом тех, кто ждет в очередях планового лечения. В то же время в больнице по-прежнему работает такое же количество врачей, медсестер и работников по уходу, которые по мере увеличения количества пациентов должны работать в отделении повышенного риска.

«Если вы посмотрите на уроки, они исходят недалеко отсюда, из Литвы, где инфицировано более 2000 врачей, а в больницах настоящий кризис. Из-за хронической перегрузки врачей шведские врачи больше не хотят работать в отделениях Covid-19, и ни одна страна не готова их быстро заменить», - отметил Ланно. «Цените и уважайте всех, кто в настоящее время работает в скорой помощи, центре семейной медицины и больнице, потому что только если они захотят работать, мы будем по-прежнему получать профессиональную медицинскую помощь».