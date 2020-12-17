Яна Тоом объяснила, почему в Ида-Вирумаа столько заболевших коронавирусом

По мнению депутата Европарламента, дело не в Малышевой, не в вакцине и не в незнании эстонского языка. Тоом отмечает, что в ряду проблем, с которыми сталкиваются жители уезда, коронавирус стоит на каком-нибудь пятом месте. По ее мнению, дело в малом количестве белых воротничков, которые, в отличие от синих, могут себе позволить уйти на удаленку, а также - в бедности.

Тоом заключила, что не уверена в своей правоте и призвала жителей Ида-Вирумаа поделиться в комментариях своей точкой зрения.

«Больничный не с первого дня. Слабые профсоюзы и защита работников. Приходится идти больными на работу, так как могут потерять в деньгах, что ощутимо, а то и работу, а другой работы особо нет», - считает пользователь, комментарий которого набрал наибольшее количество лайков.

Другой комментатор пишет, что вирус приносят из России и не соблюдают требование и самоизоляции: «Знаю это точно. И никакой политики тут нет, не в бедности дело, а в отсутствии ответственности».

Еще один комментатор отмечает, что проблема отсутствия какой-либо подушки безопасности стоит на первом месте, а здоровье - на втором. «Возможность работать удаленно не столь велика (пространство для роста - несколько процентов). Плюс, по всей видимости, сказывается высокий средний возраст населения, способствующий нагрузке на больницы».