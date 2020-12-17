Умер от коронавируса руководитель отделения интенсивной терапии Нарвской больницы

В некрологе говорится, что Александр Чернёнок был добрым и чрезвычайно трудолюбивым коллегой, всегда поддерживал коллектив своего отделения. Он выполнял свои обязанности и лечил пациентов в отделении интенсивной терапии Нарвской больницы, пока не заболел коронавирусом.