Умер от коронавируса руководитель отделения интенсивной терапии Нарвской больницы

Эстонское общество анестезиологов и медицинское сообщество понесли большую потерю. Ушел из жизни врач Александр Чернёнок, заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии Нарвской больницы, проигравший в борьбе с коронавирусом, пишет Postimees.
В некрологе говорится, что Александр Чернёнок был добрым и чрезвычайно трудолюбивым коллегой, всегда поддерживал коллектив своего отделения. Он выполнял свои обязанности и лечил пациентов в отделении интенсивной терапии Нарвской больницы, пока не заболел коронавирусом.
Эстонское общество анестезиологов и Общества врачей Эстонии выражают искренние соболезнования его семье, близким и коллегам.