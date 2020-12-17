Чт, 17.12.2020
Если бы у нас была возможность принять такое решение на уровне города, мы бы обязали носить маски и на уличных мероприятиях. Михаил Кылварт
Михаил Кылварт
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  • Умер от коронавируса руководитель отделения интенсивной терапии Нарвской больницы
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Умер от коронавируса руководитель отделения интенсивной терапии Нарвской больницы

Свеча.

ФОТО: Элмо Рийг / Scanpix

Эстонское общество анестезиологов и медицинское сообщество понесли большую потерю. Ушел из жизни врач Александр Чернёнок, заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии Нарвской больницы, проигравший в борьбе с коронавирусом, пишет Postimees.

В некрологе говорится, что Александр Чернёнок был добрым и чрезвычайно трудолюбивым коллегой, всегда поддерживал коллектив своего отделения. Он выполнял свои обязанности и лечил пациентов в отделении интенсивной терапии Нарвской больницы, пока не заболел коронавирусом.

Эстонское общество анестезиологов и Общества врачей Эстонии выражают искренние соболезнования его семье, близким и коллегам.

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