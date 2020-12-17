Видео ⟩ Полиция задержала дрифтера без прав, врезавшегося в стену школы и скрывшегося с места происшествия

Управлявший машиной молодой человек устроил дрифт, а затем потерял контроль над автомобилем. Но где нарушители, там и очевидцы – с помощью жителей Ныо полиции удалось идентифицировать автомобиль, нанесший ущерб, и его водителя. Водитель спровоцировал аварию, покинул место происшествия, также у него не было водительских прав. По факту произошедшего было начато производство о проступке.

По словам старшего инспектора Тартуского полицейского отделения Тайво Рози, часто происходят аварии, когда когда водители в поисках экстремальных впечатлений становятся причиной несчастных случаев из-за неправильной практики вождения.

«В качестве самой распространенной причины, по которой люди покидают место происшествия, нам называют человеческий страх перед ответственностью. Похожие мотивы были и у спровоцировавшего аварию, связанную со школой Ныо», – сказал Рози.

По словам Рози, из-за своих необдуманных действий и желания избежать ответственности молодой человек, управлявший автомобилем, оказался в более сложной ситуации, чем обычно. «В данном случае это относительно тяжелая совокупность правонарушений, которая была бы значительно менее серьезной, если бы он остался на месте происшествия», – отметил главный инспектор.

Автомобиль врезался в заднюю часть спорткомплекса, и оказалась повреждена стена спортзала, находящаяся напротив наружной стены, и упавший со стены радиатор, в котором сломалась труба. Из радиатора вылилась вода и повредила пол в спортзале.

Директор спортивной школы Ныо Катрина Каллас сообщила, что в данный момент невозможно назвать размер ущерба, так как он зависит от многих обстоятельств. Например, должен просохнуть пол, для ремонта которого необходимо принять предложение строительной компании. Также пока не ясно, в какой степени нуждается в ремонте система отопления, которая была повреждена при поломке радиатора.

Кроме того, побег с места происшествия и попытка избежать ответственности может повлечь за собой крупный штраф и гражданский иск. При своевременном уведомлении ущерб мог бы быть значительно меньше, если бы воду, текущую из поврежденных трубопроводов, можно было быстро перекрыть.

Страховщик может также предъявить требование о возмещении причиненного ущерба водителю транспортного средства или владельцу транспортного средства. По данным полиции, ремонтные работы в здании школы Ныо могут стоить десятки тысяч евро. Если страховая компания предъявит соответствующее требование, скрывшемуся с места происшествия водителю придется платить.

Полиция напоминает

В свете произошедшей в Ныо аварии полиция напоминает всем, что авария не всегда приводит к штрафу или иным санкциям. Особенно в тех случаях, когда человек честно признается в содеянном и остается на месте происшествия. Обычно такие происшествия заканчиваются тем, что страховка компенсирует ущерб, и полиция больше не вмешивается.

После аварии необходимо:

Обеспечьте безопасность свою и окружающих на месте происшествия. Убедитесь, что никто из людей не пострадал. Если кто-то ранен, позвоните 112 для получения дальнейших инструкций.

Если травм нет, но авария нанесла материальный ущерб, необходимо установить того, кому причинили ущерб, и обратиться в страховую.

Если того, кому причинен ущерб, установить невозможно, лицо, спровоцировавшего дорожно-транспортное происшествие, обязано сообщить о происшествии в полицию по короткому номеру 112 и действовать в соответствии с полученными инструкциями.