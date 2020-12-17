Государство будет финансировать обследования незастрахованных Больничной кассой людей

Наиболее важные изменения - это финансирование Больничной кассой скрининга на онкологические заболевания для незастрахованных людей, скрининг новорожденных на галактоземию, добавление в список компенсируемых лекарств новых препаратов для лечения редких заболеваний и опухолей, а также расширение возможностей ухода в домах престарелых.

"С нового года не имеющие страховки Больничной кассы также смогут участвовать во всех скринингах на выявление онкологии", - сказал министр социальных дел Танель Кийк.