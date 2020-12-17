В Латвии введут ограничения на передвижение, если ситуация не улучшится

Премьер подчеркнул, что наблюдается активный рост заболеваемости Covid-19 и распространение вируса продолжается. Для его сдерживания правительство приняло решение о дополнительных ограничениях в "период тишины", пишет Rus.TVNET.

"Если в течение десяти дней нам не удастся улучшить ситуацию, мы будем вынуждены ввести весь комплекс ограничений на передвижение, но ни я, ни правительство, ни общество этого не хотят.

Давайте общими усилиями соблюдать правила "периода тишины". Я призываю всех на три недели собраться с силами. Давайте выдержим, будем соблюдать ограничения и общими усилиями изменим ход распространения Covid-19", - сказал премьер-министр.