В Латвии введут ограничения на передвижение, если ситуация не улучшится

Если в течение десяти дней эпидемиологическая ситуация в Латвии не изменится, придется вводить обширные ограничения на передвижение, заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.
Премьер подчеркнул, что наблюдается активный рост заболеваемости Covid-19 и распространение вируса продолжается. Для его сдерживания правительство приняло решение о дополнительных ограничениях в "период тишины", пишет Rus.TVNET.
"Если в течение десяти дней нам не удастся улучшить ситуацию, мы будем вынуждены ввести весь комплекс ограничений на передвижение, но ни я, ни правительство, ни общество этого не хотят.
Давайте общими усилиями соблюдать правила "периода тишины". Я призываю всех на три недели собраться с силами. Давайте выдержим, будем соблюдать ограничения и общими усилиями изменим ход распространения Covid-19", - сказал премьер-министр.
Он пояснил, что суть введенных правительством ограничений заключается в сокращении контактов между людьми. "Мы остаемся дома, не собираемся. Я убежден, что вместе мы сможем преодолеть вспышку Covid-19. Каждый должен понимать серьезность ситуации, в том числе ситуации в больницах", - подчеркнул Кариньш.