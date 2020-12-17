Назван лучший футболист года. И это не Месси и не Роналду

В борьбе за награду он обошёл форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду и нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

Невзирая на онлайн-формат церемонии награждения, президент ФИФА Джанни Инфантино специально прибыл в Мюнхен, чтобы лично вручить награду поляку. Эта награда стала первой для 32-летнего футболиста.

Предыдущим лауреатом премии был Лионель Месси. В 2020 году Левандовски вместе с «Баварией» выиграл чемпионат Германии, кубок Германии и стал победителем Лиги чемпионов. Левандовски стал лучшим бомбардиром как Бундеслиги, так и Лиги чемпионов.