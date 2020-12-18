Купите меня, или Продаю квартиру с самим собой

Мошенник или прожектер?

Таким образом, человек, написавший данный пост в социальных сетях, честно объявил о том, чего из скромности или осторожности не могли или не захотели сделать профессиональные маклеры: продается квартира вместе с двумя пожилыми людьми. Также посредник, назовем его пока так, сделал подробную калькуляцию расходов и доходов.

Квартира в Нарва-Йыэсуу, которую продает вместе с самим собой пенсионер Сергей О.

По его логике, получается, что, купив квартиру за 35 000, новый собственник примерно за пять лет вернет себе в той или иной форме 25 000. То есть он как бы дает пенсионерам в долг 35 000 евро, получает обратно 24 000 плюс квартиру на курорте. В другом объявлении он пишет: «За счет содержания и выплат компенсации владелец собственности за один год получает 3000 евро. За 5 лет – 15 000 евро».

Прочитавшие объявление не преминули оставить под ним свои комментарии. Например, такие.

- Офигеть ...хату с людьми продают. 90-е вернулись???

- А родственники-то вообще в курсе, что вы их квартиру вместе с ними продать пытаетесь?

- Может, старики ему отписали квартиру, любимому внучку, а он втихаря ее продаст, деньги в карман, вот это дааа...

- Ужас!!!!Бедные старики!!!

- Я таки стесняюсь спросить, а какая предполагается судьба пенсионеров на 9-й год этого блестящего бизнес-плана? Они так уверены, что никому не будут мешать?

- Есть подозрения, что это махинация, как в Рашке. Потом или на улицу, или на тот свет.

- Идея интересная, но где найти нотариуса, кто такой финт оформит? Только если купля-продажа и пожилые жильцы будут внесены в кадастр как пожизненные проживающие.

- Как бы там ни было, главное, чтоб старики были в курсе.

- Вообще как-то это все не по человечески, если пожилые люди не в силах оплачивать такое жилье, лучше разменять на меньшее, но иметь свое, а не оформленное на постороннего человека и, как говорится, живите себе, сколько Бог даст, а с точки зрения покупателя тоже какая-то муть: зачем человеку жилье без права пользования в течение энного времени и куча проблем с документами?