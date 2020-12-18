Кристина Каллас: мне очень не нравится, когда ищут виновных в России

Причин всплеска эпидемии может быть несколько. Не секрет, что для многих жителей Ида-Вирумаа граница с Россией остается открытой. Речь идет о российских гражданах и серопаспортниках, имеющих право на пересечение границы. Кроме того, жители Ида-Вирумаа проживают компактно в густонаселенных городах и населенных пунктах и работают в больших коллективах. Это не связано ни с языком, ни с национальностью.

Правительству можно поставить в укор, что вопрос оплаты больничных листов не был вовремя решен.

Ида-вирусцы до сих пор не могут себе позволить уйти на больничный. Кабмин должен был узаконить новые принципы компенсации больничных не с 1 января, а еще с 1 октября. 27

Когда человек стоит перед выбором, оплатить ли ему счет за электричество или уйти на больничный, выбор очевиден.

– Влияет ли на ситуацию политический кризис в Нарве?

– Кризис власти в Нарве случился абсолютно не вовремя. В городе застопорились все решения. Нарва становится неуправляемой. 27

На минувшей неделе я звонила в офис благотворительной программы «Продуктовый банк», интересовалась, в какой мере они нуждаются в помощи, поскольку бесплатные продукты с каждым днем становятся все более востребованными в городе. Ответ был таков: «К сожалению, мы ничего не можем поделать. Горуправа, Департамент социальных дел не выдают нам списки нуждающихся в помощи, потому что нет соответствующего приказа, а приказ некому издавать, потому что его некому подписать. Временно исполняющие обязанности руководителей не хотят подписывать такие приказы».

– Кто же стоит за конфликтом в руководстве Нарвы?

– Дела ведутся типично по-нарвски. К сожалению, те же самые люди, которые остаются у власти в Нарве последние 15-20 лет, продолжают делить эту власть между собой. Это внутренние игры политиков Центристской партии. Эти люди думают не о кризисе или населении, а о выборах 2021 года. Они подбирают под себя админресурс, чтобы контролировать ситуацию в преддверии местных выборов.

– К чему может привести конфликт между разными группировками Центристской партии?

– Город опять станет неуправляемым. Нарвская власть занимается исключительно внутренним конфликтом, ей не до коронакризиса. 27

– Как нарвитянам победить коронавирус?

– Нужно срочно собрать заседание Горсобрания, выбрать руководство города и начинать работать без выходных, вплотную занявшись проблемами Нарвской больницы, поиском дополнительных ресурсов и медперсонала.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: каким Ида-Вирумаа выйдет из кризиса? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Pinko ФОТО: Remo Tõnismäe/

Как оценивают жители региона план правительства по спасению Ида-Вирумаа?

Чем обусловлен всплеск эпидемии?

Не выйдет ли безработица из-под контроля?

Насколько негативно влияет на ситуацию политический кризис в Нарве?

Кто стоит за этим конфликтом?

Справедливо ли распределение денег из справедливого фонда ЕС?

Чем обусловлен взлет рейтинга партии «Ээсти 200»?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Pinko