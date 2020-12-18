Пт, 18.12.2020
Если бы у нас была возможность принять такое решение на уровне города, мы бы обязали носить маски и на уличных мероприятиях. Михаил Кылварт
Михаил Кылварт
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  • Кристина Каллас: мне очень не нравится, когда ищут виновных в России
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Кристина Каллас: мне очень не нравится, когда ищут виновных в России
Ситуация в Ида-Вирумаа очень нервная

  • В предпринимательской среде царит серьезный пессимизм
  • 20% жителей Ида-Вирумаа могут остаться без работы
  • В Нарвской больнице дела совсем плохи
  • Нарва становится неуправляемой

Закрытые из-за коронавирусных ограничений предприятия северо-восточного региона получат от правительства помощь в 2,8 миллиона евро. Поможет ли это избежать массовых сокращений и преодолеть кризис?

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире председатель партии «Ээсти 200» Кристина Каллас.

Выдержки из беседы:

– Как оценивают жители региона план правительства по спасению Ида-Вирумаа? Вы родом из этого региона и знакомы с проблемами уезда не понаслышке.

– Ситуация в Ида-Вирумаа очень нервная. Люди не знают, что будет завтра. Правительство выделило деньги на три недели, но это очень короткий промежуток времени. Очевидно, что кризис в Ида-Вирумаа продлится намного дольше.

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Кризис уже разразился в медицине, на подходе и кризис в экономике. Люди теряют работу, заработки, находятся в страхе и панике из-за недоступности медицинской помощи, поскольку в Нарвской больнице уже нет свободных мест.

Ясно, что через три недели экономического бума не произойдет. Правительству стоит уже сейчас разрабатывать меры на целый год. Принятых правительством мер на три недели недостаточно.  

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– Массовых сокращений будет не избежать, несмотря на выделенные правительством 3 миллиона евро в поддержку закрытых предприятий?

– Уверена, что массовых сокращений не избежать. Три миллиона предусмотрены только на три недели. Очевидно, что после 3 января к нам не хлынут туристы из России, чуда не произойдет.

– Не выйдет ли безработица из-под контроля? 

– Боюсь, что она может выйти из-под контроля, несмотря на оптимистичные прогнозы Банка Эстонии. В предпринимательской среде царит очень серьезный пессимизм.

– На данный момент безработица в Эстонии уже превысила 8%, а в Ида-Вирумаа составила 12,9%...

– Напомню, что в предыдущий кризис безработица в Ида-Вирумаа достигла 25%, причем среди молодежи безработных было 30%. Надеюсь, что теперь мы до таких цифр не дотянем, но 20% жителей Ида-Вирумаа могут остаться без работы.

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– Введенный в Ида-Вирумаа полулокдаун, при котором турсектор закрыт, а границы региона остаются открытыми, скорее, спасет или погубит регион?

– Это нужно было более тщательно продумать. Закрыть всё и объявить ида-вирусцам о локдауне, при этом попросив их не приезжать на праздники в Таллинн, – это очень высокомерно.

Жителям Ида-Вирумаа дали понять: мол, сидите и ждите, помощь придет. Тем временем в Нарвской больнице дела совсем плохи.

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В свое время на Сааремаа были предприняты срочные и своевременные шаги по спасению острова от коронавируса. В Ида-Вирумаа вроде бы делается все то же самое, но не с таким энтузиазмом.

Местные медики из-за низких зарплат работают за границей – в Швеции, Финляндии и т.д.

Мне кажется, что уже с весны правительству следовало бы задуматься над тем, чтобы повысить зарплаты медикам во внеочередном порядке и позвать их обратно домой. Нам очень нужны эти специалисты.

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Ситуация в Нарвской больнице – четкое тому подтверждение.

– Чем обусловлен всплеск эпидемии в регионе? Стоит ли искать виноватых в России, в передаче Елены Малышевой?

– Русские ничем не отличаются от эстонцев в своем поведении. Новости они получают из тех же источников, что и все остальные. Мне очень не нравится, когда ищут виновных в России и винят во всем самих русских.

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Причин всплеска эпидемии может быть несколько. Не секрет, что для многих жителей Ида-Вирумаа граница с Россией остается открытой. Речь идет о российских гражданах и серопаспортниках, имеющих право на пересечение границы. Кроме того, жители Ида-Вирумаа проживают компактно в густонаселенных городах и населенных пунктах и работают в больших коллективах. Это не связано ни с языком, ни с национальностью.

Правительству можно поставить в укор, что вопрос оплаты больничных листов не был вовремя решен.

Ида-вирусцы до сих пор не могут себе позволить уйти на больничный. Кабмин должен был узаконить новые принципы компенсации больничных не с 1 января, а еще с 1 октября.

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Когда человек стоит перед выбором, оплатить ли ему счет за электричество или уйти на больничный, выбор очевиден.

– Влияет ли на ситуацию политический кризис в Нарве?

– Кризис власти в Нарве случился абсолютно не вовремя. В городе застопорились все решения. Нарва становится неуправляемой.

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На минувшей неделе я звонила в офис благотворительной программы «Продуктовый банк», интересовалась, в какой мере они нуждаются в помощи, поскольку бесплатные продукты с каждым днем становятся все более востребованными в городе. Ответ был таков: «К сожалению, мы ничего не можем поделать. Горуправа, Департамент социальных дел не выдают нам списки нуждающихся в помощи, потому что нет соответствующего приказа, а приказ некому издавать, потому что его некому подписать. Временно исполняющие обязанности руководителей не хотят подписывать такие приказы».  

– Кто же стоит за конфликтом в руководстве Нарвы?

– Дела ведутся типично по-нарвски. К сожалению, те же самые люди, которые остаются у власти в Нарве последние 15-20 лет, продолжают делить эту власть между собой. Это внутренние игры политиков Центристской партии. Эти люди думают не о кризисе или населении, а о выборах 2021 года. Они подбирают под себя админресурс, чтобы контролировать ситуацию в преддверии местных выборов.

– К чему может привести конфликт между разными группировками Центристской партии?

– Город опять станет неуправляемым. Нарвская власть занимается исключительно внутренним конфликтом, ей не до коронакризиса.

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– Как нарвитянам победить коронавирус?

– Нужно срочно собрать заседание Горсобрания, выбрать руководство города и начинать работать без выходных, вплотную занявшись проблемами Нарвской больницы, поиском дополнительных ресурсов и медперсонала.  

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: каким Ида-Вирумаа выйдет из кризиса? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Pinko

ФОТО: Remo Tõnismäe/

  • Как оценивают жители региона план правительства по спасению Ида-Вирумаа?
  • Чем обусловлен всплеск эпидемии?
  • Не выйдет ли безработица из-под контроля? 
  • Насколько негативно влияет на ситуацию политический кризис в Нарве? 
  • Кто стоит за этим конфликтом?
  • Справедливо ли распределение денег из справедливого фонда ЕС?
  • Чем обусловлен взлет рейтинга партии «Ээсти 200»?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Pinko  

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