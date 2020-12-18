Кристина Каллас: мне очень не нравится, когда ищут виновных в России
- В предпринимательской среде царит серьезный пессимизм
- 20% жителей Ида-Вирумаа могут остаться без работы
- В Нарвской больнице дела совсем плохи
- Нарва становится неуправляемой
Закрытые из-за коронавирусных ограничений предприятия северо-восточного региона получат от правительства помощь в 2,8 миллиона евро. Поможет ли это избежать массовых сокращений и преодолеть кризис?
На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире председатель партии «Ээсти 200» Кристина Каллас.
Выдержки из беседы:
– Как оценивают жители региона план правительства по спасению Ида-Вирумаа? Вы родом из этого региона и знакомы с проблемами уезда не понаслышке.
Кризис уже разразился в медицине, на подходе и кризис в экономике. Люди теряют работу, заработки, находятся в страхе и панике из-за недоступности медицинской помощи, поскольку в Нарвской больнице уже нет свободных мест.
– Массовых сокращений будет не избежать, несмотря на выделенные правительством 3 миллиона евро в поддержку закрытых предприятий?
– Уверена, что массовых сокращений не избежать. Три миллиона предусмотрены только на три недели. Очевидно, что после 3 января к нам не хлынут туристы из России, чуда не произойдет.
– Не выйдет ли безработица из-под контроля?
– Боюсь, что она может выйти из-под контроля, несмотря на оптимистичные прогнозы Банка Эстонии. В предпринимательской среде царит очень серьезный пессимизм.
– На данный момент безработица в Эстонии уже превысила 8%, а в Ида-Вирумаа составила 12,9%...
– Введенный в Ида-Вирумаа полулокдаун, при котором турсектор закрыт, а границы региона остаются открытыми, скорее, спасет или погубит регион?
– Это нужно было более тщательно продумать. Закрыть всё и объявить ида-вирусцам о локдауне, при этом попросив их не приезжать на праздники в Таллинн, – это очень высокомерно.
В свое время на Сааремаа были предприняты срочные и своевременные шаги по спасению острова от коронавируса. В Ида-Вирумаа вроде бы делается все то же самое, но не с таким энтузиазмом.
Местные медики из-за низких зарплат работают за границей – в Швеции, Финляндии и т.д.
Ситуация в Нарвской больнице – четкое тому подтверждение.
– Чем обусловлен всплеск эпидемии в регионе? Стоит ли искать виноватых в России, в передаче Елены Малышевой?
Причин всплеска эпидемии может быть несколько. Не секрет, что для многих жителей Ида-Вирумаа граница с Россией остается открытой. Речь идет о российских гражданах и серопаспортниках, имеющих право на пересечение границы. Кроме того, жители Ида-Вирумаа проживают компактно в густонаселенных городах и населенных пунктах и работают в больших коллективах. Это не связано ни с языком, ни с национальностью.
Правительству можно поставить в укор, что вопрос оплаты больничных листов не был вовремя решен.
Когда человек стоит перед выбором, оплатить ли ему счет за электричество или уйти на больничный, выбор очевиден.
– Влияет ли на ситуацию политический кризис в Нарве?
На минувшей неделе я звонила в офис благотворительной программы «Продуктовый банк», интересовалась, в какой мере они нуждаются в помощи, поскольку бесплатные продукты с каждым днем становятся все более востребованными в городе. Ответ был таков: «К сожалению, мы ничего не можем поделать. Горуправа, Департамент социальных дел не выдают нам списки нуждающихся в помощи, потому что нет соответствующего приказа, а приказ некому издавать, потому что его некому подписать. Временно исполняющие обязанности руководителей не хотят подписывать такие приказы».
– Кто же стоит за конфликтом в руководстве Нарвы?
– Дела ведутся типично по-нарвски. К сожалению, те же самые люди, которые остаются у власти в Нарве последние 15-20 лет, продолжают делить эту власть между собой. Это внутренние игры политиков Центристской партии. Эти люди думают не о кризисе или населении, а о выборах 2021 года. Они подбирают под себя админресурс, чтобы контролировать ситуацию в преддверии местных выборов.
– К чему может привести конфликт между разными группировками Центристской партии?
– Как нарвитянам победить коронавирус?
– Нужно срочно собрать заседание Горсобрания, выбрать руководство города и начинать работать без выходных, вплотную занявшись проблемами Нарвской больницы, поиском дополнительных ресурсов и медперсонала.
Подробнее в повторе!
- Как оценивают жители региона план правительства по спасению Ида-Вирумаа?
- Чем обусловлен всплеск эпидемии?
- Не выйдет ли безработица из-под контроля?
- Насколько негативно влияет на ситуацию политический кризис в Нарве?
- Кто стоит за этим конфликтом?
- Справедливо ли распределение денег из справедливого фонда ЕС?
- Чем обусловлен взлет рейтинга партии «Ээсти 200»?
Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Pinko