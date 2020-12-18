Пт, 18.12.2020
Хуже, чем в Ида-Вирумаа, ситуация лишь в четырех странах ЕС: Люксембурге, Хорватии, Литве и Словении. Криста Фишер
Криста Фишер
1 мин для прочтения

Студия Postimees: каким Ида-Вирумаа выйдет из кризиса?
13:30

Закрытые из-за коронавирусных ограничений предприятия северо-восточного региона получат от правительства помощь в 2,8 миллиона евро. Поможет ли это избежать массовых сокращений и преодолеть кризис?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире председатель партии «Ээсти 200» Кристина Каллас. Начало в 13:30!

  • Как оценивают жители региона план правительства по спасению Ида-Вирумаа?
  • Чем обусловлен всплеск эпидемии?
  • Не выйдет ли безработица из-под контроля? 
  • Насколько негативно влияет на ситуацию политический кризис в Нарве? 
  • Кто стоит за этим конфликтом?
  • Справедливо ли распределение денег из справедливого фонда ЕС?
  • Чем обусловлен взлет рейтинга партии «Ээсти 200»?

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