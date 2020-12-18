Студия Postimees: каким Ида-Вирумаа выйдет из кризиса?
Закрытые из-за коронавирусных ограничений предприятия северо-восточного региона получат от правительства помощь в 2,8 миллиона евро. Поможет ли это избежать массовых сокращений и преодолеть кризис?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире председатель партии «Ээсти 200» Кристина Каллас. Начало в 13:30!
- Как оценивают жители региона план правительства по спасению Ида-Вирумаа?
- Чем обусловлен всплеск эпидемии?
- Не выйдет ли безработица из-под контроля?
- Насколько негативно влияет на ситуацию политический кризис в Нарве?
- Кто стоит за этим конфликтом?
- Справедливо ли распределение денег из справедливого фонда ЕС?
- Чем обусловлен взлет рейтинга партии «Ээсти 200»?