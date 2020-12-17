Кальюлайд: министры вообще не поняли, в чем состояла идея тестировать наркотики

По мнению члена Рийгикогу Раймонда Кальюлайда (СДПЭ), министры абсолютно не поняли идею тестирования наркотиков и на сегодняшней пресс-конференции правительства занимались зарабатыванием политических очков.
«Я читал в Postimees, как Раймонд Кальюлайд пропагандирует различные наркотики и расширение возможностей их употреблять. Я скажу, что мы должны стоять за то, чтобы люди не употребляли наркотики. Я придерживаюсь совершенно противоположного мнения. Я полностью отвергаю эту идею», - сказал Юри Ратас на сегодняшней пресс-конференции.
Министр иностранных дел Юри Ратас дополнил коллегу: «Я как бывший министр юстиции осуждаю идею Раймонда Кальюлайда создать контролируемую систему употребления наркотиков. Посредничество и торговля наркотиками в Эстонии являются преступлением. Нельзя, чтобы возникла ситуация, при которой в городе Таллинне будут бункеры и притоны, где будут под контролем выдаваться наркотики».
Высказался и отвечающий за данную сферу министр социальных дел Танель Кийк. «Я считаю, что здесь уместно высказывание: дай черту палец, он откусит всю руку. Начать немножко употреблять прямо на вечеринке и проверить у дилера правильность предлагаемого товара – красивые слова, но это шаг к легализации наркотиков. Мы должны двигаться в противоположном направлении. Все попытки, предпринятые в мире с наркотиками и продаваемым сексом, всегда заканчивались одинаково: людям делали больно», - сказал Кийк.
Раймонд Кальюлайд, выдвинувший нашумевшую идею, сказал Postimees, что министры не захотели понять суть проблемы. Он подчеркивает, что цель проверки наркотиков – уменьшить ущерб, связанный с их потреблением, а не увеличивать их потребление.
По мнению Кальюлайда, часть общества всегда продолжает употреблять наркотики, и увещевания правительства этого не изменят. Но могло бы пойти на пользу, если бы наркоманы знали, что они употребляют.
«На портале Института развития здоровья narko.ee есть хороший пример об изготовлении синтетической конопли. Там указано, что сперва сырье поступает из Китая в Европу. Затем берется клевер, который смешивается в бетономешалке с сырьем. Затем продукт высушивается на полу гаража. Наконец, товар подметается половой щеткой и продается потребителю», - пересказывает Кальюлайд.
По его мнению, подобный «производственный процесс – большой фактор риска. «В случае различных наркотиков полученный продукт может быть очень разного содержания и крепости. Чтобы решить эту проблему, например, в Соединенном Королевстве на музыкальных фестивалях есть места, где люди могут проверить содержание веществ. Цель этого – предотвратить риск для здоровья и опасность для жизни. Это действительно мера, спасающая жизни», - говорит он убежденно.
Кальюлайд полагает, что раскритиковавшие ход его мысли Ратас и Рейнсалу совсем не поняли тему, а Кийк просто не в курсе ситуации. «Танель Кийк пусть пообщается с экспертами в своей сфере и уяснит себе это. Ратас и Рейнсалу, конечно, вообще не знают, о чем они говорят; Самое странное, что члены правительства стали комментировать то, чего они не поняли. Урмас Рейнсалу говорил на пресс-конференции о каких-то контролируемых помещениях и бункерах. Но Рейнсалу вообще высказывается по любым темам кроме сельской жизни», - заметил Кальюлайд.
По словам депутата, подобные программы тестирования наркотиков были, помимо Великобритании, опробованы в Голландии, Австрии, Швейцарии, Бельгии, Испании, Португалии. «Тема ли это для Эстонии – надо, конечно, отдельно анализировать», - констатировал Кальюлайд.
По его словам, цель его заявления не состояла в том, чтобы обсуждать государственную наркополитику, а в том, чтобы выдвинуть идею, как сделать ночную жизнь Таллинна более безопасной. В то же время он констатировал, что прежняя строгая эстонская наркополитика, скорее, провалилась.
«Во многом да. Наши показатели по сравнению с Европой были очень скверны: наша смертность пропорционально была одной из самых больших в Европе. Одна из причин – наркополитика, во многом заимствованная из политики 1980-х в стиле Нэнси Рейган «just say no». Долгие годы считалось, что, если постоянно увещевать и запугивать молодежь, это изменит картину. На самом деле, не изменит. Но мне кажется, что в последние годы какая-то позитивная перемена в этом направлении все же произошла».
По словам Кальюлайда, правительство должно сосредоточиться сейчас на разрешении коронакризиса. «Весьма прискорбно, что премьер-министр и министр иностранных дел даже не заметили того, что моя основная идея была не о том. Реальная ситуация такова, что тысячи людей в сфере культуры и развлечений либо полностью остались без работы, либо их доходы уменьшились практически до нуля; Даже у самых популярных эстонских артистов, как, например, Койт Тооме, нет выступлений и концертов».