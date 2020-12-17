Кальюлайд: министры вообще не поняли, в чем состояла идея тестировать наркотики

«Я читал в Postimees, как Раймонд Кальюлайд пропагандирует различные наркотики и расширение возможностей их употреблять. Я скажу, что мы должны стоять за то, чтобы люди не употребляли наркотики. Я придерживаюсь совершенно противоположного мнения. Я полностью отвергаю эту идею», - сказал Юри Ратас на сегодняшней пресс-конференции.

Министр иностранных дел Юри Ратас дополнил коллегу: «Я как бывший министр юстиции осуждаю идею Раймонда Кальюлайда создать контролируемую систему употребления наркотиков. Посредничество и торговля наркотиками в Эстонии являются преступлением. Нельзя, чтобы возникла ситуация, при которой в городе Таллинне будут бункеры и притоны, где будут под контролем выдаваться наркотики».

Высказался и отвечающий за данную сферу министр социальных дел Танель Кийк. «Я считаю, что здесь уместно высказывание: дай черту палец, он откусит всю руку. Начать немножко употреблять прямо на вечеринке и проверить у дилера правильность предлагаемого товара – красивые слова, но это шаг к легализации наркотиков. Мы должны двигаться в противоположном направлении. Все попытки, предпринятые в мире с наркотиками и продаваемым сексом, всегда заканчивались одинаково: людям делали больно», - сказал Кийк.

Раймонд Кальюлайд, выдвинувший нашумевшую идею, сказал Postimees, что министры не захотели понять суть проблемы. Он подчеркивает, что цель проверки наркотиков – уменьшить ущерб, связанный с их потреблением, а не увеличивать их потребление.

По мнению Кальюлайда, часть общества всегда продолжает употреблять наркотики, и увещевания правительства этого не изменят. Но могло бы пойти на пользу, если бы наркоманы знали, что они употребляют.

«На портале Института развития здоровья narko.ee есть хороший пример об изготовлении синтетической конопли. Там указано, что сперва сырье поступает из Китая в Европу. Затем берется клевер, который смешивается в бетономешалке с сырьем. Затем продукт высушивается на полу гаража. Наконец, товар подметается половой щеткой и продается потребителю», - пересказывает Кальюлайд.

По его мнению, подобный «производственный процесс – большой фактор риска. «В случае различных наркотиков полученный продукт может быть очень разного содержания и крепости. Чтобы решить эту проблему, например, в Соединенном Королевстве на музыкальных фестивалях есть места, где люди могут проверить содержание веществ. Цель этого – предотвратить риск для здоровья и опасность для жизни. Это действительно мера, спасающая жизни», - говорит он убежденно.