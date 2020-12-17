Правительство выделило в помощь экономике 5 млн евро, больше всех достанется Ида-Вирумаа

Из общей суммы в 5 023 355 евро 2 миллиона будут выделены ида-вируским предприятиям, НКО и индивидуальным предпринимателям.

«Ида-Вирумаа – сильнее всего пострадавший от второй вспышки коронавируса уезд Эстонии. Наш долг – поддержать регион, который помимо COVID-19 столкнулся также с серьезным экономическим кризисом. Поддерживая сегодня наиболее пострадавший уезд, мы тем самым способствуем тому, чтобы последующее восстановление экономики было как можно более быстрым по всей Эстонии», - сказал премьер-министр Юри Ратас. Кроме того, он подчеркнул, что сегодняшние решения в области образования, культуры и спорта позволят сохранить многообразие в этих сферах и поддержат выход общества из вызванного коронавирусом кризиса.

При расчете суммы будут исходить из ноябрьских расходов предприятия на рабочую силу, максимум на одну фирму составит 180 000 евро. При поддержке индивидуальных предпринимателей будут исходить из минимальной зарплаты за 2020 год.

Налогово-таможенный департамент передаст соответствующие данные Минфину, который примет решение о выплате пособия исходя из них.

1,5 млн евро на поддержку образования и молодежной сферы

Через Министерство образования правительство решило поддержать кружки по интересам и частное общее образование суммой в 1,5 млн евро, из которых 205 000 евро будут направлены в Ида-Вирумаа.

«Очень важно, чтобы у молодежи была возможность заниматься увлекательной и развивающей деятельностью. Цель инструмента поддержки – облегчить положение пострадавших от введенных из-за распространения вируса ограничений частных школ и лиц, предлагающих частное образование и деятельность по интересам, - сказал министр образования Яак Ааб. – Особое внимание мы уделили Ида-Вирумаа, где из-за высоких показателей распространения инфекции и ограничения были более жесткими».

1,4 млн – на культуру, спорт и хобби для взрослых

Через Минкульт решено выделить 1,4 млн евро на культуру, спорт и деятельность взрослых по интересам, из них 490 000 евро будет направлено в Ида-Вирумаа.