Слишком мало людей хотят пройти вакцинацию

На сегодняшний день Эстония подписала соглашения о предварительных закупках с пятью производителями вакцин - AstraZeneca, Jannsen Pharmaceutica NV, Pfizer/BioNTech, Curevac и Moderna, которые обеспечат вакцины в количестве, достаточном для вакцинации 2,1 миллиона человек.

Хотя население Эстонии существенно меньше, большее число вакцин позволит снизить риски: разработка вакцин может быть неожиданно отложена, неясно, как долго эти вакцины будут обеспечивать защиту и придется ли проходить повторную вакцинацию в следующем сезоне.

В следующем году Эстония обещает бесплатно предложить вакцину от Covid-19 всем жителям страны. Вакцинация в Эстонии является добровольной. Эстонский план вакцинации показывает, что по состоянию на ноябрь трое из пяти человек, или 59 процентов населения, готовы к вакцинации. За три месяца, пока Министерство социальных дел занималось опросом мнению населения, число желающих вакцинироваться не изменилось.

Хотя обычно доверие жителей Эстонии к вакцинации находится на довольно высоком уровне и охват большинством планов иммунизации в 2019 году составил более 93 процентов, к вакцине от Covid-19 люди относятся более настороженно, утверждая, что вакцина была разработана с рекордной скоростью, а ее влияние не до конца изучено.

Valmisolek vaktsineerimiseks FOTO: ФОТО: Pm

Согласно опросу Министерства социальных дел, в вопросе вакцинации 17 процентов людей не смогли занять какую-то позицию. 24 процента не стали бы вакцинироваться против Covid-19: 15 процентов не доверяют вакцинам, шесть процентов не видят необходимости в вакцинации, а три процента опрошенных выступают против любой вакцинации.

Процент вакцинации должен быть выше

По словам профессора прикладной вирусологии Тартуского университета и члена консультирующего правительство научного совета Андреса Меритса, основываясь на опыте других стран, можно сказать, что около трех четвертей населения должны пройти вакцинацию, чтобы вернуться к нормальной жизни.

«Исходя из того, что мы видели в так называемых местах, где вирус полностью вышел из-под контроля, около 75 процентов населения могут заразиться, и очевидно, большего роста не будет. Я предполагаю, что этот предельная норма может составлять от 75 до 80 процентов», - сказал Меритс.

По словам профессора Меритса, проблема также в том, что нельзя вакцинировать детей и беременных женщин, которые не были изучены на предмет воздействия вакцины. «Эта группа не будет вакцинирована по умолчанию. Это значит, что среди других групп этот процент должен быть выше, около 100%», - сказал Меритс, по словам которого, у вируса будет возможность распространяться среди молодых людей.

«Те, кто отказывается от вакцинации, особенно если это пожилые люди, подвергаются очень серьезному риску», - считает он.

«Даже если вакцинацию пройдут 50–60 процентов взрослых и 90 процентов из групп риска, жизнь, безусловно, станет более нормальной, но она будет той, какой мы все искренне хотим ее видеть», - сказал Меритс.