Слишком мало людей хотят пройти вакцинацию

По данным Министерства социальных дел, готовность населения Эстонии к вакцинации от коронавируса осталась близкой к 60 процентам. В то же время, чтобы вернуться к докризисной ситуации, вакцинацию должно пройти больше людей, пишет Postimees.
На сегодняшний день Эстония подписала соглашения о предварительных закупках с пятью производителями вакцин - AstraZeneca, Jannsen Pharmaceutica NV, Pfizer/BioNTech, Curevac и Moderna, которые обеспечат вакцины в количестве, достаточном для вакцинации 2,1 миллиона человек.
Хотя население Эстонии существенно меньше, большее число вакцин позволит снизить риски: разработка вакцин может быть неожиданно отложена, неясно, как долго эти вакцины будут обеспечивать защиту и придется ли проходить повторную вакцинацию в следующем сезоне.
В следующем году Эстония обещает бесплатно предложить вакцину от Covid-19 всем жителям страны. Вакцинация в Эстонии является добровольной. Эстонский план вакцинации показывает, что по состоянию на ноябрь трое из пяти человек, или 59 процентов населения, готовы к вакцинации. За три месяца, пока Министерство социальных дел занималось опросом мнению населения, число желающих вакцинироваться не изменилось.
Хотя обычно доверие жителей Эстонии к вакцинации находится на довольно высоком уровне и охват большинством планов иммунизации в 2019 году составил более 93 процентов, к вакцине от Covid-19 люди относятся более настороженно, утверждая, что вакцина была разработана с рекордной скоростью, а ее влияние не до конца изучено.
Согласно опросу Министерства социальных дел, в вопросе вакцинации 17 процентов людей не смогли занять какую-то позицию. 24 процента не стали бы вакцинироваться против Covid-19: 15 процентов не доверяют вакцинам, шесть процентов не видят необходимости в вакцинации, а три процента опрошенных выступают против любой вакцинации.
Процент вакцинации должен быть выше
По словам профессора прикладной вирусологии Тартуского университета и члена консультирующего правительство научного совета Андреса Меритса, основываясь на опыте других стран, можно сказать, что около трех четвертей населения должны пройти вакцинацию, чтобы вернуться к нормальной жизни.
«Исходя из того, что мы видели в так называемых местах, где вирус полностью вышел из-под контроля, около 75 процентов населения могут заразиться, и очевидно, большего роста не будет. Я предполагаю, что этот предельная норма может составлять от 75 до 80 процентов», - сказал Меритс.
По словам профессора Меритса, проблема также в том, что нельзя вакцинировать детей и беременных женщин, которые не были изучены на предмет воздействия вакцины. «Эта группа не будет вакцинирована по умолчанию. Это значит, что среди других групп этот процент должен быть выше, около 100%», - сказал Меритс, по словам которого, у вируса будет возможность распространяться среди молодых людей.
«Те, кто отказывается от вакцинации, особенно если это пожилые люди, подвергаются очень серьезному риску», - считает он.
«Даже если вакцинацию пройдут 50–60 процентов взрослых и 90 процентов из групп риска, жизнь, безусловно, станет более нормальной, но она будет той, какой мы все искренне хотим ее видеть», - сказал Меритс.
По словам советника отдела коммуникаций Министерства социальных дел Эвы Лехтла, хотя вакцины разрабатывались рекордными темпами, Европейская комиссия выдаст разрешение на продажу только после того, как Европейское агентство по лекарственным средствам оценит все необходимые данные, включая безопасность и эффективность. «Несмотря на то, что процесс выдачи разрешений на продажу прошел быстрее, чем обычно, никто не будет делать никаких уступок в отношении безопасности или эффективности вакцин», - сказала Лехтла.
По словам председателя Эстонского общества врачей Ле Валликиви, нет смысла убеждать противников вакцины, поскольку убеждение может лишь усилить сопротивление. Есть смысл убедить тех, кто еще не определился. «Я надеюсь, что эти люди увидят, какую пользу это принесет, общество вернется к своей привычной жизни, семейной жизни, отношениям и всему привычному. Хочется верить, что это довольно большая часть населения», - сказала Валликиви.
По мнению Валликиви, при распространении вакцины необходимо делать акцент на положительном примере. «Если мы увидим, что медицинский персонал решил вакцинироваться без лишних споров, и если лидеры общественного мнения позволили сделать себе вакцинацию, то это будет наиболее позитивным средством воздействия, которое должно находиться в фокусе внимания министерства», - сказала Валликиви.
По словам Лехтла, наиболее важными целями распространения информации о вакцинах являются предотвращение распространения ложной и неточной информации. Министерство собирает информацию о вакцинах на сайте vaktsineeri.ee.
Самые важные вопросы следующего года
По словам Андреса Меритса, кампанию лучше всего проводить на пике распространения вируса.
«Летом распространение вирусов снижается. В тот период, когда,очевидно, надо было активнее всего вакцинироваться, вируса было мало, а память у населения Эстонии довольно коротка, как мы, к сожалению, видим с этой второй волной », - сказал Меритс
«Я думаю, что если бы вакцину сделать сейчас, за счет хорошей пропаганды и активности, очевидно, можно было бы охватить до 80-90 процентов взрослого населения», - оценил он.
По словам новоиспеченного члена научного совета исследователя в области психологии Андеро Уусберга, темы, связанные с вакцинами, могут стать самыми важными для научного совета в следующем году. По его словам, существует высокая вероятность того, что люди решатся на вакцинацию, поскольку предполагаемый риск высок, а первоначальные показатели эффективности и безопасности вакцин многообещающие. «Безусловно, очень важно сохранять прозрачность и бороться с дезинформацией, но в то же время не прятаться в этой борьбе. Ясно, что вакцины имеют побочные эффекты, и об этом следует знать», - сказал Уусберг.