Глава ЕК заявила, что между ЕС и Лондоном остаются большие разногласия

"С Борисом Джонсоном мы подвели итоги переговоров между ЕС и Великобританией. Мы приветствовали существенный прогресс по многим вопросам. Однако еще остаются большие разногласия, в частности, в области рыболовства, преодолеть которые будет очень непросто", - сказала Урсула фон дер Ляйен.

При этом глава Еврокомиссии сообщила, что переговоры будут продолжены в пятницу.

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после трех лет консультаций по поводу условий выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы, в том числе связанные с торговлей по правилам единого европейского рынка. До конца переходного периода, продлевать который британское правительство отказалось, стороны должны договориться о формате будущих отношений и заключить соглашение о свободной торговле.