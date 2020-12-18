Жилье в Эстонии продолжает дорожать

Индекс жилищных цен демонстрирует изменение в ценах за квадратный метр в совершаемых домохозяйствами сделках при покупке жилья. Расчет индекса жилищных цен производится относительно квартир и домов.

По словам аналитика Департамента статистики Эгне Сяйнаст, цены на дома выросли по сравнению со вторым кварталом на 4,3% и цены на квартиры – на 1,6%. «В Таллинне цены на квартиры выросли на 0,8%, в граничащих с Таллинном регионах вместе с Тарту и Пярну – на 4,6%, однако в остальных частях Эстонии снизились на 0,8%», – добавила Сяйнаст.

В сравнении с третьим кварталом прошлого года цены на дома снизились на 0,8%, а цены на квартиры выросли на 5,9%.

Индекс цен на жилье, находящееся в пользовании собственника, в третьем квартале повысился по сравнению со вторым кварталом на 0,9% и в сравнении с тем же кварталом 2019 года – на 5,3%.