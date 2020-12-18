Москва заключила с Минском соглашение: Росгвардия официально может разгонять протестующих

Среди направлений сотрудничества значатся охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, охрана важных государственных объектов, специальных грузов, борьба с терроризмом и экстремизмом, пишет Newsru. МВД и Росгвардия будут сотрудничать также в сфере госконтроля в области оборота оружия, обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, охраны особо важных и режимных объектов, обеспечении мероприятий силовой поддержки по противодействию преступности.

Стороны договорились сотрудничать в форме консультаций, семинаров, конференций и учебно-методических сборов, в подготовке кадров, проведении совместных учений (тренировок) и т.д. В то же время "соглашение не препятствует сторонам в определении и развитии иных взаимоприемлемых форм сотрудничества".

27 августа президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия по просьбе президента Белоруссии Александра Лукашенко сформировала резерв сотрудников правоохранительных органов. "Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля, и пока экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ, не приступят к разбою, не начнут поджигать машины, дома, банки, захватывать административные здания и так далее", - отметил при этом Путин.