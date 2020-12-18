Тяжелое ДТП: грузовик сбил женщину

За прошедшие сутки на дорогах Эстонии произошло два тяжелых ДТП, в которых пострадали люди. Оба пострадавших - пешеходы.
В четверг, 17 декабря, в 19.20 в городе Пайде на 114-м километре шоссе Пярну-Раквере-Сымеру 70-летняя женщина стала переходить дорогу и была сбита грузовиком Mercedes-Benz Actros, за рулем которого был 57-летний мужчина. Водителю грузовика удалось резко уйти в сторону, но пешехода все равно зацепило боковой частью грузовика. Пострадавшую доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу, сообщает Департамент полиции и погранохраны.
Также пешеход вчера угодил под колеса машины в Таллинне: в 17.02 у дома на улице Тонди,7, по предварительным данным, 58-летняя женщина переходила дорогу вне пешеходного перехода и была сбита автомобилем Audi A3, за рулем которого была 47-летняя женщина. Пешеход была доставлена в Северо-Эстонскую региональную больницу.