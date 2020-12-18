Пт, 18.12.2020
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Юлле Харью
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В Таллинне сгорел автомобиль

Горящий автомобиль. Иллюстративное фото.

ФОТО: Lõuna päästekeskus

За прошедшие сутки спасателям пришлось тушить в Таллинне два пожара: в одном случае горел балкон квартиры, в другом - автомобиль. 

В четверг, 17 декабря, в 17.45 спасатели получили вызов о пожаре в Мустамяэ на улице Сяэзе. Горел балкон квартире на первом этаже девятиэтажного дома. К счастью, огонь в квартиру не попал. Спасатели передали скорой помощи для проверки состояния здоровья трех человек. Пожар был ликвидирован в 18.19. Причины возгорания устанавливаются, сообщает Пыхьяский спасательный центр. 

Также вчера в 20.45 в Центр тревоги поступило сообщение, что на Петербури-теэ полыхает автомобиль. Находившиеся в машине люди выбрались из нее до приезда спасателей. Они не пострадали. Пожар был ликвидирован в 21.28, причины возгорания еще неизвестны. 

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