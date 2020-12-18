Читайте, как клиенты комментируют работу эстонских маклеров по недвижимости

Каждый раз, когда потенциальный покупатель или наниматель недвижимости ищет объект на портале City24.ee, у него есть возможность анонимно оценить работу маклера, пишет Kodustiil. На протяжении многих лет основная жалоба заключалась в том, что «маклер не связался» или «маклер не ответил на мой запрос», но время от времени наблюдаются и более забавные ситуации.