Читайте, как клиенты комментируют работу эстонских маклеров по недвижимости

Каждый раз, когда потенциальный покупатель или наниматель недвижимости ищет объект на портале City24.ee, у него есть возможность анонимно оценить работу маклера, пишет Kodustiil. На протяжении многих лет основная жалоба заключалась в том, что «маклер не связался» или «маклер не ответил на мой запрос», но время от времени наблюдаются и более забавные ситуации.
Маклеров постоянно критикуют за их бездействие. Некоторые высказывания отличаются точностью и остроумием, другие вызывают улыбку.
- «Три дня не было ответа на электронное письмо, я ждал еще несколько дней, затем мои страдания полностью прекратились», - поделился сагой о своих страданиях один из клиентов.
- «Ответа не было две недели. С удовольствием поставил бы маклеру нулевую оценку, но из-за кармы поставлю единицу», - сказал другой.
- «Я был очень зол, что маклер отказался отвечать».
- «Обещает приехать в оговоренный день, но напрочь забывает, и квартира до сих пор не продана».
- «Он ответил на письмо, но не предложил никакой помощи в дальнейших действиях».
- «Ответ от этого маклера шел так долго, что за это время мы успели переехать».
- «Пришло только пол-ответа, а я хотел - целый».
У кого-то не хватило терпения, а кого-то оставили с носом... На просторах эстонского рынка недвижимости встречается всякое: жалобы, ворчание, сомнения и забавные наблюдения здесь сплошь и рядом.
- «По словам данного маклера, если в гостиной есть раскладной диван, то это уже квартира с двумя спальнями».
- «По его мнению, полдень начинается в 8 утра и заканчивается в полночь».
- «Я буквально бомбил его звонками, поэтому стал сомневаться, существует ли он еще после моей бомбардировки».
- «Мы пришли, а маклер – нет. Семья, продающая квартиру, предложила кофе, но мне стало страшно, и я не решилась торговаться без посредника».
- «Я взял с собой свой замок и хотел немедленно его поменять, но маклер почему-то отнесся к этому отрицательно».
- «Короче, эта дама с невинным лицом продает воздух: объект уже давно сдан внаем».
Однако отзывы о маклерах не только отрицательные. Есть клиенты, которые отмечают и хорошее.
- «Отличный маклер, просто рукодельник!»
- «У него было много интересных мыслей».
- «Очень доволен, информация пришла в огромном количестве, частично даже в напечатанном виде».
- «Здравствуйте, я бы не стала давать никаких оценок и не желаю никому плохого. Живите хорошо!»
- «Он позвонил мне и сказал, что мне не следует грустить - хороший дом находится на расстоянии всего одного клика».
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