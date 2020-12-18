Почти 500 случаев за неделю: почему в Ласнамяэ самый высокий уровень инфицирования коронавирусом?

Более высокие показатели распространения коронавируса в Ласнамяэ по сравнению с другими столичными районами связаны с большой плотностью застройки и населения, передает rus.err.ee.
"Вирус лучше всего распространяется там, где вместе много людей", - сказала в программе "Terevisioon" на ETV координатор по разработке и применению профилактических мер для борьбы с эпидемией коронавируса в Таллинне Эстер Эпик.
Второй гость программы - редактор новостной программы "Актуальная камера" Евгения Волохонская - отметила, что в Ласнамяэ также больше среднего проживает малообеспеченных людей, которые боятся потерять работу, из-за чего могут продолжать работать, например с насморком.
За последнюю неделю в Таллинне добавилось примерно 1500 новых случаев заболевания коронавирусом, из них треть или около 500 зарегистрировано в Ласнамяэ. В этом районе и самый высокий показатель кумулятивной заболеваемости - 740 случаев на 100 000 жителей за две недели.