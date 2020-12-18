Почти 500 случаев за неделю: почему в Ласнамяэ самый высокий уровень инфицирования коронавирусом?

"Вирус лучше всего распространяется там, где вместе много людей", - сказала в программе "Terevisioon" на ETV координатор по разработке и применению профилактических мер для борьбы с эпидемией коронавируса в Таллинне Эстер Эпик.

Второй гость программы - редактор новостной программы "Актуальная камера" Евгения Волохонская - отметила, что в Ласнамяэ также больше среднего проживает малообеспеченных людей, которые боятся потерять работу, из-за чего могут продолжать работать, например с насморком.