Пт, 18.12.2020
Поступки и решения тех, кто борются за семью и детей на словах, в действительности бьют и по семьям, и по детям. Юлле Харью
Юлле Харью
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Почти 500 случаев за неделю: почему в Ласнамяэ самый высокий уровень инфицирования коронавирусом?
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Почти 500 случаев за неделю: почему в Ласнамяэ самый высокий уровень инфицирования коронавирусом?

Эстер Эпик

ФОТО: Madis Veltman

Более высокие показатели распространения коронавируса в Ласнамяэ по сравнению с другими столичными районами связаны с большой плотностью застройки и населения, передает rus.err.ee.

"Вирус лучше всего распространяется там, где вместе много людей", - сказала в программе "Terevisioon" на ETV  координатор по разработке и применению профилактических мер для борьбы с эпидемией коронавируса в Таллинне Эстер Эпик.

Второй гость программы - редактор новостной программы "Актуальная камера" Евгения Волохонская - отметила, что в Ласнамяэ также больше среднего проживает малообеспеченных людей, которые боятся потерять работу, из-за чего могут продолжать работать, например с насморком.

За последнюю неделю в Таллинне добавилось примерно 1500 новых случаев заболевания коронавирусом, из них треть или около 500 зарегистрировано в Ласнамяэ. В этом районе и самый высокий показатель кумулятивной заболеваемости - 740 случаев на 100 000 жителей за две недели.

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