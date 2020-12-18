Новость о закрытии Канарских островов встревожила туристов

Новость была изменена уже спустя пару часов: «По уточненным данным доступ туристов на острова не будет ограничен, однако у них должно быть забронировано размещение и получен негативный результат коронатеста в течение последних 72 часов».

«Крайне печально, что неверная новость о закрытии Тенерифе распространилась столь широко», - прокомментировал руководитель по маркетингу Novatours Олев Рийсберг, фирма которого до конца года планирует еще два рейса на Канары. Он заверил, что рейсы на Тенерифе состоятся и всех туристов, купивших путевки, впустят в страну.

«Мы целый день были вынуждены давать развернутые объяснения клиентам и партнерам», - сказал он.

Считанные исключения

Посол Эстонии в Испании Марийн Ратник сказала Postimees, что окончательной уверенности все же нет до сих пор. «Информация о вчерашнем решении самоуправления островов применить для борьбы с распространением коронавируса с полуночи 18 декабря более жесткие ограничения на передвижение, начали распространяться сегодня утром по различным новостным каналам. Было неясно, повлияет ли и в какой мере это на туризм. Возникло представление, как будто Тенерифе с полуночи пятницы закроется на карантин», - сказал он.

МИД пояснил, что в пресс-релизе об ограничениях, введенных местным самоуправлением Канарских островов, были перечислены исключения и, прежде всего, наряду с передвижением в крайне необходимых случаях сделано исключение и для туристов, у которых забронировано место в гостинице и сдан негативный тест на коронавирус. «Пока решение не опубликовано в официальных изданиях, его нельзя считать окончательно официальным», - сказала Ратник, по словам которой, в Испании каждый автономный регион может ввести свои ограничения.

Полеты все же состоятся

Пресс-секретарь Таллиннского аэропорта Маргот Хольтс подтвердил Postimees, что согласно имеющейся информации, рейс Smart Lynx Airlines Estonia в аэропорт Tenerife South 18 декабря в 9 часов утра состоится, и в самолете забронированы места для 200 с лишним пассажиров. «Не уверен, что все они явятся после сегодняшней новости», - признал Хольтс.

Олев Рийсберг напомнил, что бумажной работы накануне поездки много: «С шестого года жизни пассажиры должны будут показать справку о негативном коронатесте и QR-код, подтверждающий, что в интернете заполнена декларация о здоровье и ответственности».