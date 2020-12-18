Крупный торговый центр: Рождество не спасает, посещаемость на уровне летней

- Сейчас перед праздниками у торговцев должны быть самые высокие показатели продаж в году, но какова реальная ситуация в торговом центре Ülemiste?

- Должны быть, да, но сейчас ситуация непривычная. В период рождественских праздников посещаемость всегда была большой, но если мы посмотрим на количество посетителей сейчас, то это средний показатель по Харьюмаа, который можно сравнить с июнем или июлем. И это несмотря на принятые меры. Фактически требование о 50-процентной заполняемости уже регулировалось самими посетителями. Они просто не ходят за покупками, потому что треть людей на самом деле боится распространения вируса. Их выбор уже сделан — они просто не ходят в торговые центры. Я считаю, что в обществе саморегулирование людей является недооцененным мотиватором, не всегда нужно все регулировать.

- У вас была видеоконференция с правительством и другими предприятиями. Что премьер-министр сказал торговцам?

- Это был очень конструктивный разговор. Не было никаких переосмыслений или преувеличений. Послание по-прежнему заключалось в том, чтобы сделать все возможное, чтобы люди как можно меньше сталкивались друг с другом. Что мы и сделали. На этой встрече мы разъяснили членам правительства, какова реальная ситуация. Премьер-министр или другие члены правительства могут не знать о ситуации на местах. Например, соблюдается ли правило 50 процентов. Я был удивлен тем, что торговцы были привлечены к обсуждению как равноправные партнеры. Это был приятный сюрприз.

- Как вы следите за соблюдением правила о 50-процентной заполняемости?

- Мы используем технологию, которая позволяет в любой момент увидеть, сколько человек находится в центре. У нас шесть входов, все оснащены камерами. Эти камеры связываются друг с другом и подсчитывают, сколько людей находится в центре. Во вторник в час пик в центе было 1700 посетителей, хотя Ülemiste может обслуживать 9000 человек. Даже в очень хорошие времена до пандемии в центре Ülemiste одновременно не было более 4000 человек. В небольших магазинах заполняемость оценивается визуально.

- На мой взгляд, люди у касс не соблюдают правило 2+2...

- Думаю, люди сами решают, как правильнее. Но, да, с этим есть сложности. Хотя здесь и нет какого-то идеального решения, действенные меры трудно найти.

- На полу есть линии...

- Да. Если центры закрыть, люди уходят в другое место. Конечно, мы не можем сейчас говорить о закрытии, как в Латвии или Литве. Нам играет на руку тот факт, что в Таллинне на одного жителя приходится много торговых площадей.

Весной я заметил, что когда люди очень боялись коронавируса, в очередях они держались друг от друга подальше. Они стояли за отмеченными линиями и сердито смотрели, если кто-то пытался подойти поближе. Сейчас все иначе. Хоть линии на полу и имеются, люди практически лезут друг на друга. И сложно найти действенное решение.

- Насколько охотно люди в торговых центрах носят маску?

- Думаю, очень охотно. Когда ввели рекомендацию носить маски, я был разочарован тем, что очень мало людей в центре их надевали. Просто требуется время. Сегодня я могу с уверенностью сказать, что около 80 процентов людей носят маски.

Сначала я задался вопросом, что за чудо этот эстонец. Когда в августе я приехал в Литву, где в торговых центрах уже была обязанность носить маску, там все были в масках. А в Эстонии никто не носил. Вероятно, это просто требует времени. Сейчас все под контролем.

- Если бы на повестке дня снова встал вопрос локдауна, что бы это значило для вас?

- Учитывая, что крупные торговые центры находятся в более сильном положении, чем арендаторы, мы прибегнем к тем же методам, что весной: снизим арендную плату до нуля. Это наиболее эффективное решение в краткосрочной перспективе.

Мы сами отправимся на переговоры в банки, чтобы получить отсрочку по платежам, потому что у нас практически нет доходов. Это наиболее жизнеспособное решение с точки зрения бизнеса. Думаю, мы к этому готовы. Мы пережили весну.