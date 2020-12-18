Руководитель центра Ülemiste: в случае закрытия придется вести переговоры с банками

Сейчас перед праздниками у торговцев должны быть самые высокие показатели продаж в году, но какова реальная ситуация в торговом центре Ülemiste?

Должны быть да, но сейчас ситуация непривычная. Во время рождественских праздников посещаемость была большой, но если мы посмотрим на количество посетителей сейчас, то это средний показатель по Харьюмаа, который можно сравнить с июнем или июлем. И это несмотря на принятые меры. Фактически, требование о 50-процентной заполняемости уже регулировалось самими людьми. Они просто не ходят за покупками, потому что треть людей на самом деле боятся распространения вируса. Их выбор уже сделан — они просто не ходят в торговые центры. Я считаю, что в обществе саморегулирование людей является недооцененным мотиватором, не всегда нужно все регулировать.

У вас была видеоконференция с правительством и другими предприятиями. Что премьер-министр сказал торговцам?

Это был очень конструктивный разговор. Не было никаких переосмыслений или преувеличений. Послание по-прежнему заключалось в том, чтобы сделать все возможное, чтобы люди как можно меньше сталкивались друг с другом. Что мы и сделали. На этой встрече мы разъяснили членам правительства, какова реальная ситуация. Премьер-министр или другие члены правительства могут не знать о ситуации на местах. Например, соблюдается ли правило 50 процентов. Я был удивлен тем, что торговцы были привлечены к обсуждению как равноправные партнеры. Это был приятный сюрприз.

Как вы следите за соблюдением правила о 50-процентной заполняемости?

Мы используем технологию, которая позволяет в любой момент увидеть, сколько человек находится в центре. У нас шесть входов, все оснащены камерами. Эти камеры связываются друг с другом и подсчитывают, сколько людей находится в центре. Во вторник в час-пик в центе было 1700 посетителей, хотя Ülemiste может обслуживать 9000 человек. Даже в очень хорошие времена до пандемии в центре Ülemiste одновременно не было более 4000 человек. В небольших магазинах заполняемость оценивается визуально.

На мой взгляд, люди в кассе не соблюдают правило 2+2...

Думаю, люди сами решают, как правильнее. Но, да, с этим есть сложности. Хотя здесь и нет какого-то идеального решения, действенные меры сложно найти.

На полу есть линии...

Да. Если центры закрыть, люди уходят в другое место. Конечно, мы не можем сейчас говорить о закрытии, как в Латвии или Литве. Нам играет на руку тот факт, что в Таллинне на одного жителя приходится много торговых площадей.

Весной я заметил, что когда люди очень боялись коронавируса, в очередях они держались друг от друга подальше в очереди. Они стояли за отмеченными линиями и сердито смотрели, если кто-то пытался подойти поближе. Сейчас все иначе. Хоть линии на полу и имеются, но люди люди практически лезут друг на друга. Здесь сложно найти действенное решение.

Насколько охотно люди в торговых центрах носят маску?

Думаю очень охотно. Когда ввели рекомендацию носить маски, я был разочарован тем, что очень мало людей в центре носили маску. Просто требуется время.

Сегодня я могу с уверенностью сказать, что около 80 процентов людей носят маски.

Сначала я задался вопросом, что за чудо этот эстонец. Когда в августе я приехал в Литву, где в торговых центрах уже была обязанность носить маску, там все были в маске. А то в Эстонии никто не носил. Вероятно, это просто требует времени. Сейчас все под контролем.

Если бы на повестке дня снова встал вопрос локдауна, что бы это значило для вас?

Учитывая, что крупные торговые центры находятся в более сильном положении, чем арендаторы, мы прибегнем к тем же методам, что весной: снизим арендную плату до нуля. Это наиболее эффективное решение в краткосрочной перспективе.

Мы сами отправимся на переговоры в банки, чтобы получить отсрочку по платежам, потому что у нас практически нет доходов. Это наиболее жизнеспособное решение с точки зрения бизнеса. Думаю, мы к этому готовы. Мы пережили весну.